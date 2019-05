Malambo: Los Empleados de Comercio rechazaron el Proceso Preventivo de Crisis

El dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio de Gualeguaychú, Gustavo Vela, señaló que el gremio rechazó el proceso preventivo de crisis presentado por El Malambo. Indicó que hoy, gremialistas y representantes del supermercado volverán a reunirse para buscar una salida que favorezca a todos. Vela explicó que para “todo proceso preventivo de crisis la empresa que lo solicita debe tener una autorización de la entidad gremial que agrupa a los trabajadores, en este caso a los del comercio”. Detalló que la Secretaría de Trabajo “nos corre traslado a nosotros, por el sindicato de Empleados de Comercio, y éste rechazó el proceso acordando trabajar en conjunto; cada uno por su lado”. En este sentido, Vela indicó que en los “preventivos de crisis se puede despedir gente abonándole el 50% de la indemnización y eso no es negociable. Queda claro que la empresa y el sindicato tienen que estar de acuerdo para avanzar con el proceso”. La reunión que realizará hoy entre las partes busca dar un paso importante para paliar, en parte, la difícil situación que atraviesa el supermercado Malambo. En diálogo con ElDía, Gustavo Vela señaló que con la gente del Malambo veníamos “llevando adelante una serie de reuniones, previa a la del proceso de preventivo de crisis y lo que la empresa estaba pidiendo era que se bajen los aportes sociales, aunque esto no es un atributo del sindicato”. Es así que se buscan otras vías, destacó Vela, quien agregó que se está “hablando con el Ministerio de Trabajo de la Provincia y se continúa trabajando para buscar otro sistema que ayude a mantener las fuentes laborales que no sea el concurso preventivo de crisis”. Asimismo, el referente de los trabajadores del Comercio mencionó que se llegó a un acuerdo para que “ningún empleado se quede sin su fuente laboral en los próximos tres meses y remarcó que no iban a homologar un proceso en el cual una persona despedida pueda llegar a cobrar el 50% de la indemnización”. “Llegado el momento, que no es en esta etapa, se trabajará sobre un retiro voluntario que pueda disponer la empresa”, señaló el dirigente y aclaró que ese “retiro voluntario es el 50% más que una indemnización. Un supermercado radicado en la ciudad adoptó ese mecanismo, al cual se acogieron tres trabajadores de un total de noventa”, recordó. Finalmente, destacaron que en el “hipotético caso que se hagan efectivos despidos, la tarea que hacían esos trabajadores recaerá en lo que siguen trabajando”. La intención de la cadena de supermercados local es la de “hacer frente a un invierno que promete ser muy duro en lo económico, aunque nuestra lectura es que la situación no va a mejorar en los próximos 90 días, todo lo contrario, dado que la tendencia es que empeorará”.El Procedimiento Preventivo de Crisis fue establecido en los años 90 con la intención de que hubiera un ámbito distinto al Concurso Preventivo o Quiebra. El objetivo era que las partes pudieran continuar el diálogo con la empresa sin que hubiera despidos masivos o cierres de establecimientos. El PPC es pedido por empresas con gran cantidad de empleados que necesitan reducir su carga laboral o buscar una alternativa ante la caída de ventas o el aumento de los costos de producción. En esta situación se encuentra el supermercado Malambo que cuenta actualmente con 106 empleados directos y tres sucursales en la ciudad Según establece la Ley, esta etapa de diálogo busca que el Ministerio de Trabajo pueda intervenir sin descuidar la conservación del trabajo. De esta manera, la cartera laboral buscará mediar entre la firma y el sindicato en representación de loa obreros. Según datos del ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, las solicitudes de procedimiento preventivo de crisis fueron 55 casos en 2016; 83 en 2017 y 108 en 2018. Empresas como Fate, Rontaltex en Gualeguaychú, Carrefour, Avianca, la firma farmacéutica Elea y hasta la envasadora de Coca Cola recurrieron a esta figura legal para intentar atravesar un momento de crisis económica.