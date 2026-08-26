Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné y se perdería varios meses. La mala noticia para Boca se confirmó antes del mediodía de este martes.

La lesión ocurrió durante los entrenamientos junto al plantel y se confirmó que deberá ser operado. De esta manera, el juvenil de 19 años deberá enfrentar una larga recuperación.

De acuerdo a los primeros reportes, Aranda se habría tirado a barrer y, producto de esa acción, se le trabó el botín en el pasto.