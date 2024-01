Valentín Barco dejará de ser jugador de Boca. En una reunión que se llevó a cabo este lunes por la tarde entre emisarios del Brighton de Inglaterra y el entorno del futbolista, decidieron ejecutar la cláusula de salida de 10 millones de dólares para llevarse al futbolista, quien se sumará al conjunto europeo luego de disputar el Preolímpico Sub-23 con la Selección Argentina.



El zurdo de 19 años, tal como le había anticipado a la institución, optó por ejectuar la cláusula después de que la institución rechazara dos ofertas diferentes que llegaron desde Inglaterra. Finalmente, la novela del verano azul y oro se definió este lunes, ya que a partir del martes la cláusula aumentaba a 14 millones por un mecanismo que figura en los contratos en los que estos montos suben cuando falta menos para el final del mercado de pases.



¿Qué falta para que se haga oficial? Desde el lado del futbolista le informaron a Boca la decisión y las Gaviotas aguardarán para que el club de la Ribera envíe los números de cuenta bancaria para realizar el depósito. Con esta venta, al Xeneize le quedan unos 9.5 millones de dólares netos que recibirá inmediatamente.

Incluso, desde Brandsen 805 sostenían que esta era la mejor opción, porque si aceptaban las propuestas que mandó Brighton, ganarían menos dinero. Es que la última oferta era de 10.5 millones de dólares, pero con impuestos y porcentajes para el jugador y su representante, a Boca le quedarían cerca de 8 millones limpios. Además, se pagarían en dos cuotas. Sin embargo, mientras desde el lado de Barco decían que dejarían un 10 por ciento de una futura venta, en el Xeneize aseguraban que eran 9 millones por la totalidad del pase.



Lo cierto es que con este desenlace, la transferencia queda de la siguiente manera:

9.5 millones de dólares limpios para Boca con el descuento que queda para AFA.

Sin porcentaje para el jugador.

Sin comisión para el representante.

En una sola cuota.

Sin porcentaje de futura venta (obviamente).



Barco firmará contrato por cinco años con el conjunto inglés, que cuenta con otro buen valor argentino como Facundo Bounanotte, y recientemente pasó por sus filas Alexis Mac Allister antes de dar el salto al Liverpool. Por lo tanto, el zurdo no regresará al club -se está entrenando bajo las órdenes de Javier Mascherano- y tras finalizar su participación en el Preolímpico a mediados de febrero, emprenderá rumbo a Inglaterra. Así, la gran joya de las inferiores del azul y oro surgida en los últimos años deja la institución con 35 partidos y dos goles y sin haber ganado ningún título.

¿Por qué la cláusula de Barco en Boca era tan baja?



Barco fue figura del cuadro azul y oro que se consagró en la Reserva y hasta fue elegido el mejor jugador de la Selección Argentina Sub-20 del Torneo de la Alcudia 2022. No obstante, por conflictos contractuales dejó de jugar en la Tercera de Boca y hasta se perdió el Sudamericano al perder ritmo de competencia.



Tras varias idas y vueltas y unas dilatadas negociaciones en las que había enojo de ambas partes, por un lado, por no jugar y por el otro porque no querían firmar la extensión del vínculo, Barco renovó con Boca en febrero de 2023 hasta diciembre de 2024, pero con una condición: una cláusula de recisión de 10 millones de dólares accesible para cualquier equipo de Europa.

(TyC Sports)