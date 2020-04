Malestar de los Bomberos de Ceibas por la no entrega de equipos de bioseguridad

Paredes, bombero de amplia trayectoria, entiende que el no arribo del equipamiento de bioseguridad –contempla trajes tipo C, barbijos, guantes de protección y alcohol rebajado– “se debería a que Ceibas, junto a otras localidades y ciudades de la provincia, no forma parte de la Federación de Bomberos en Entre Ríos”.

Entrevistado por ElDía, contó que habló con el titular del Consejo Nacional de Bomberos, Carlos Alfonso, a quien le preguntó la razón de la falta de equipamiento, y la respuesta fue que “en los primeros días de marzo se habían enviado a los encargados de la Coordinación Única de Operaciones (CUO) de cada provincia, y que ellos debían reenviarlos a todos los cuarteles”.

“Al parecer, los destinaron a los cuarteles que están federados, y como nosotros no lo estamos nos dejaron afuera, olvidándose de que todos somos bomberos voluntarios, y que, hoy más que nunca, está en riesgo la salud de todos y de la comunidad de cada localidad que tiene su cuartel. Más cuando el tránsito nacional e internacional, en el caso de Ceibas, divide al pueblo en dos”, indicó Paredes.

En este sentido, explicó que a través del Registro Único de Bomberos de Argentina, reconocido en el artículo 9 de la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios, “elevamos las estadísticas de intervención y demás acciones, que nos avalan para cobrar los subsidios nacionales, estando el cuartel de Ceibas dentro de los 1100 en el país que reúnen esas condiciones”.

“Por no estar federados en la provincia nos dejan desprotegidos, fundamentalmente al personal, los primeros que actúan en emergencias de todo tipo en las rutas 14 y 12, de acceso al Mercosur con un tránsito en donde se destaca la presencia de camiones, colectivos y vehículos de menor porte”, agregó.

Ante la falta, “con mucho esfuerzo adquirimos cuatro trajes Tipo C, guantes, barbijos y llevamos adelante gestiones para tener protectores faciales que llegarían a través de una donación”, detalló y agradeció Paredes.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas actúa no sólo en la ruta más transitada del país y del Mercosur, también lo hace en incendios de campos, inundaciones, rescate de personas en zonas de difícil acceso y en distintos tipos de siniestros en el casco urbano de la localidad.

En enero y febrero cubrieron un total de 62 incidentes, entre accidentes, incendios, rescates de personas que perecieron en arroyos y ríos, y además de servicios especiales.