Malestar de vecinos por los constantes accidentes en una peligrosa esquina

La semana pasada, la esquina de Clavarino y Nogoyá volvió a ser noticia por un espectacular choque que se produjo en el lugar, donde una camioneta VW Amarok impactó contra una Toyota Hilux que terminó volcada sobre una de las veredas de calle Nogoyá, con el conductor de esta última hospitalizado.

No es el primer choque que se produce en esa esquina, los vecinos mostraron su malestar por la continuidad de accidentes, que por el momento no han tenido consecuencias de enrome gravedad, pero que deja abierto un interrogante sobre la posibilidad de que sigan sucediendo sino se toman medidas urgentes.

Sebastián Broggi vive en la esquina sudeste de Clavarino y Nogoyá, en la vereda de su casa fue donde quedó el auto volcado tras el choque del jueves pasado. “Desde 2011 venimos mandando notas al Municipio, en la intendencia de Juan José Bahillo. En ese entonces no estaba asfaltada la calle Nogoyá hacia el norte, pero igualmente había accidentes. Desde que se asfaltó la Nogoyá hasta el Bulevar 2 de Abril, los accidentes son moneda corriente en esa esquina, cada vez peores, lo del jueves pasado fue la gota que colmó el vaso. No hubo una tragedia de milagro”, expresó.

“Lo del jueves fue espantoso, nos despertó un estruendo que no sabíamos si se estaba cayendo la casa o que pasaba. Nuestra casa tiene una vereda elevada de casi un metro, sino seguramente ya hubiera entrado un auto o una moto adentro de nuestra vivienda. También ha habido suerte que nadie transitaba caminando por la esquina cuando han ocurrido los choques. Pero no podemos esperar que pase algo grave para que las autoridades reacciones”, indicó.

El vecino expresó que “luego de uno de los accidentes en donde un auto se subió a la vereda de mi casa pude comunicarme con el intendente Piaggio a través de las redes sociales, vino un funcionario, charló con nosotros y nos expresó que el intendente quería que se solucionara el tema. Pero desde hace tiempo no tenemos novedades y los accidentes siguen pasando”.

“Nos dijeron que no se podía poner semáforo en la esquina por cuestiones económicas y de presupuesto, también nos expresaron que poner un lomo de burro sobre Clavarino era imposible porque es una calle que va sobre el canal. Entonces sugerimos que se colocara un reductor de velocidad o lomo de burro sobre Nogoyá, pero todavía estamos esperando respuestas. Lo más risueño es que pusieron un lomo de burro en la calle Libertad, que es una calle de apenas cuatro cuadras que no tiene ni una cuarta parte del tránsito que tiene Nogoyá. Es una lástima que no se tome magnitud de la gravedad de los choques y accidentes que se han dado en la esquina. No queremos que tengamos que lamentar una tragedia para que actúen”, expresó Broggi.

esquina nogoya.jpg Una semana después del accidente, los restos delos autos involucrados siguen desparramados en el lugar.

Finalmente, el vecino expresó que “para tener una idea de la poca bola que le dan al reclamo de los vecinos, hace una semana que pasó el choque y todavía están los pedazos de los autos contra una vereda sin que nadie los haya recolectado”.