Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) construyó un mapa detallado de la malnutrición infantil en el país y detectó cómo se distribuyen territorialmente el sobrepeso y el retraso del crecimiento en niños menores de cinco años. El trabajo mostró fuertes diferencias regionales y permite diferenciar los resultados en cada departamento de Entre Ríos.

Para elaborar los mapas, los especialistas utilizaron modelos geoestadísticos y datos antropométricos recolectados en centros de salud públicos de todo el país. El objetivo fue identificar territorios con distintas formas de malnutrición infantil.

El estudio analizó dos indicadores principales. Por un lado, el sobrepeso infantil, es decir el exceso de peso para la talla o la edad. Por otro, el retraso del crecimiento o baja talla, un indicador asociado a problemas nutricionales crónicos y condiciones sociales adversas.



A nivel nacional, los investigadores encontraron que ambas problemáticas no se distribuyen de la misma manera. Mientras algunas regiones presentan mayores prevalencias de sobrepeso, otras muestran niveles más altos de retraso del crecimiento. También detectaron territorios donde conviven ambas situaciones, fenómeno conocido como “doble carga” de malnutrición.

Los departamentos con la mayor proporción de doble carga de malnutrición se ubicaron en el suroeste de la Patagonia y en la región Central y Norte del país.

Los resultados en Entre Ríos

En Entre Ríos, el mapa de sobrepeso infantil muestra una situación relativamente homogénea y sin departamentos ubicados en las categorías más altas observadas en el país.

Según la escala utilizada en la investigación, los departamentos de La Paz, Feliciano, Federal, Federación, Concordia y Tala aparecen dentro del segundo rango más bajo de prevalencia de sobrepeso infantil, con valores estimados de entre 11,1% y 12,3%.

En tanto, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Uruguay, Colón, San Salvador y Villaguay se ubican en la categoría intermedia del mapa, con prevalencias estimadas de entre 12,3% y 12,9%.

Sobrepeso

El escenario cambia al observar el mapa de retraso del crecimiento. Allí aparecen mayores diferencias entre departamentos y una distribución territorial distinta a la del sobrepeso.

Talla baja

Los departamentos de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Tala muestran los niveles relativos más altos de retraso del crecimiento dentro de la provincia, ubicados en el tono más oscuro visible para Entre Ríos en el mapa elaborado por los investigadores.

En una categoría intermedia aparecen Concordia, Federación, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Por su parte, La Paz, Feliciano, Federal, Colón y Uruguay aparecen entre los departamentos con menores niveles relativos de baja talla infantil dentro del territorio provincial.

La investigación remarca que la malnutrición infantil no responde a una única lógica territorial y que distintos indicadores pueden mostrar comportamientos muy diferentes incluso dentro de una misma provincia. Los autores señalaron además que estos mapas permiten identificar áreas prioritarias y mejorar el diseño de políticas públicas vinculadas a salud y alimentación.

La investigación fue divulgada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en este artículo y fue publicada completa en este paper de la revista científica Spatial and Spatio-temporal Epidemiology.

Fuente: AHORA