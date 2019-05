Maluma compartió una foto besando a su mamá en la boca

El cantante colombiano quiso homenajear a su madre en las redes sociales y muchos seguidores lo destrozaron.

Colombia celebra el día de la madre el segundo domingo de mayo. Para agasajar a su mamá, el cantante Maluma compartió una foto que generó una enorme polémica en las redes. "Feliz día amor de mi vida, FELIZ DÍA MADRE", escribió el colombiano al publicar una foto en la que se lo ve besando en la boca a Marlli Arias."Ya grandote y besando a su madre en la boca... Horrible eso...", "No comparto darle un beso de esa forma a una madre en la boca. Ya no sabe ni que locura inventar para llamar la atención. Es un enfermo!", "Bastante raro besar a la madre!! Digo no es su novia, SINO SU MADRE!!!", "Podría verlo como señal de amor pero solo veo incesto", fueron algunas de las críticas que le dejaron sus seguidores en el posteo. ¿Qué opinás de la foto del cantante?