Jonathan Silvestre Valenzuela, quien en 2020 atacó a su pareja con un palo de amasar, se fugó el martes del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, donde permanecía internado bajo atención médica en el marco de una condena de ocho años que debía cumplir por abuso sexual con acceso carnal.



Su madre, Ana Gómez, imploró a quien lo encuentre, que lo regrese al Hospital Escuela; es que la mujer advirtió que su hijo había amenazado con quitarse la vida. “Él tiene que estar en un psiquiátrico, no en la cárcel”, fundamentó.

“Fui a verlo el martes y estuve dos horas con él. Me comentó que la mujer lo había mandado a matar en varias oportunidades porque ella le había robado la plata que él tenía”, aseguró la mujer al desmentir las acusaciones que pesan sobre Valenzuela. “Mientras mi hijo estuvo preso, ella andaba con otro, delante de las criaturas, a las que les decía que ese era el nuevo papá”, apuntó.

Gómez aseguró que su hijo le habría dicho: “Mami, yo me voy a matar o me voy a ir de acá porque ella me tiene cansado de tanto acoso”. “Me dijo que ya no sabía qué hacer de su vida, me entregó una medallita y me dijo que me cuide”, rememoró la mujer.



“Le pedí que no se fuera porque yo estoy muy enferma, pero me dijo: `Ya no sé qué hacer de mi vida´”, alertó la madre de Valenzuela. “No sé si se quitará la vida o si se fue por ahí”, lamentó.



“Lo estoy buscando porque no sé si me lo van a entregar vivo o muerto, porque la Policía lo quiso matar varias veces porque culpa de esta mujer; en su familia son todos unos malandras”, manifestó al inculpar a los allegados a la pareja de su hija.

Se recordará que allegados a la víctima señalaron a Elonce que, tras enterarse de la fuga de Valenzuela, la familia de la mujer permanece “aterrada”. Y por ello, solicitaron que quien pueda aportar datos los comunique a alguna dependencia policial, puesto que en estos momentos se sienten “desamparados”

“A mí lo hijo se lo acusa de, supuestamente, haber maltratado a la pareja, pero él me juró por la vida de sus hijos que nunca la había violado, hace 11 años que viven juntos y nunca la empastilló ni la drogó”, sentenció la mujer, en defensa de su hijo.



“Me encontré con otra mala noticia de que la mujer lo volvió a denunciar, siendo que él no fue a su casa, ni tampoco quería saber nada con ella porque vivía con un hermano que tenía un arma, mientras estaban mis nietitos”, indicó al cuestionar que a la ex pareja de su hijo le pusieron una custodia policial. “Pero a la custodia debería tenerla yo porque sus familiares son todos mafiosos, tiene armas de todos los calibres y peligra mi vida”, aseguró.

“Él es discapacitado desde que nació porque el padre me pegó cuando estaba embarazada. Yo pase muchas cosas durante el embarazo, también me pegaron mis hermanos, y dormía en el cementerio estando de ocho meses, porque no tenía otro lugar a donde ir, y toda mi familia me maltrataba”, refirió Gómez.



La mujer comentó que Valenzuela, al momento de ausentarse, vestía un buzo y un pantalón gris, zapatillas blancas y una visera negra. “También tiene dos anillos y un rosario para reconocerlo en caso que le pase algo”, acotó al respecto.

Sobre el caso

A mediados de junio de 2020 una mujer de Paraná fue rescatada de la violencia de su pareja que planeaba asesinarla. El agresor la había atacado con un palo de amasar y, producto de los golpes, la dejó varios días en cama. La víctima estaba amenazada de muerte. Incluso hallaron una carta en la cual el atacante dejaba sentado que su intención era acabar con la vida de la mujer.En aquel momento sus familiares lograron sacarla del domicilio junto a sus hijos. El acusado permaneció prófugo dos días, hasta que lograron capturarlo. Luego fue condenado por abuso sexual con acceso carnal, pero este martes escapó cuando estaba en el Hospital Escuela de Salud Mental.



El violento depravado, al momento de la brutal agresión, “hizo con ella lo que se le antojó”,dijeron fuentes cercanas a la familia de la víctima. La chica fue encontrada “morada, golpeada y abusada. Le había pegado con un palo de amasar”.



Por entonces “la salvaron, pero esta vez no saben si no se escapó para terminar lo que no hizo ese día, hace dos años”, insistió esta persona al dar cuenta de lo atemorizada que está la familia.