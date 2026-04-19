La ciudad pone en marcha una nueva edición de los talleres culturales impulsados por la Dirección de Cultura, una propuesta abierta que comenzará el próximo 20 de abril y se extenderá hasta fin de año. Con sedes distribuidas en distintos barrios, la iniciativa apunta a ampliar el acceso al arte y generar espacios de encuentro e inclusión para chicos de todas las edades.

El programa contempla una amplia variedad de disciplinas artísticas, entre ellas danza urbana, hip hop, rap, teatro, historieta, artes visuales y dibujo. Las actividades estarán coordinadas por profesores y artistas locales, y tendrán como principal destinatario a niños y adolescentes, aunque también se incorporan propuestas para jóvenes y adultos.

Desde el área municipal destacaron que los talleres no solo buscan enseñar herramientas artísticas, sino también promover la contención social y el desarrollo personal. En esa línea, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, señaló que la planificación se realiza teniendo en cuenta la demanda de cada barrio y la participación de la comunidad, con propuestas dinámicas que pueden ajustarse a lo largo del año.

Las clases se desarrollarán en espacios comunitarios, salones de usos múltiples y centros culturales, con horarios variados para facilitar la participación. En el SUM Guevara habrá talleres de danza urbana e hip hop los miércoles de 18.30 a 20.30 para chicos de 8 a 13 años, y también clases de arte y dibujo los martes y jueves de 18.30 a 19.30 para niños de 5 a 13. En el SUM del barrio Pitter, las clases de hip hop se dictarán los viernes de 18 a 20, destinadas a la misma franja etaria.

En el salón de Casa Rosada, los jueves de 16 a 18 horas se ofrecerá un espacio de rap y exploración musical para mayores de 11 años. Por su parte, en Casa Deken habrá talleres de historietas y artes visuales los lunes, divididos en dos grupos: de 15 a 17 horas para niños de 6 a 10 años y de 17 a 19 para mayores de 11. Esta misma propuesta también llegará al CIC Perigán, los jueves de 16 a 18 horas.

Las actividades de arte y dibujo también se desarrollarán en Suburbio Sur, en la intersección de las calles Irazusta y Camilo Villagra, los viernes en dos turnos (15 a 16 y 16 a 17) para chicos de 5 a 12 años. En el barrio Don Pablo, en la zona de Goldaracena y Acisclo Méndez, habrá clases los lunes de 14 a 16 para la misma edad.

En cuanto a las propuestas para niños, en el espacio Curita Gaucho se dictarán talleres los miércoles de 15 a 17, mientras que en el SUM Cacique serán los sábados de 9 a 11 horas y en el SUM Obrero los martes de 18 a 20 horas.

El teatro también tendrá su lugar dentro de la grilla. En el DTC La Esquina del Sedronar se brindarán clases los lunes de 15 a 17 horas, orientadas a jóvenes y adultos. En tanto, en el Centro Cultural Gualeguaychú “Luis María Luján” habrá dos turnos los miércoles: de 18.30 a 20.30 y de 20.30 a 22.30, también destinados a público juvenil y adulto.

Además de su dimensión artística, estos espacios cumplen un rol clave en la construcción de vínculos comunitarios. Año tras año, los talleres se consolidan como ámbitos de participación donde se fomenta el trabajo colectivo, la creatividad y la identidad cultural local.

Desde la Dirección de Cultura informaron que no es necesario realizar inscripción previa. Los interesados pueden acercarse directamente a los espacios y horarios establecidos, eligiendo la propuesta más cercana o la que mejor se adapte a sus intereses.