Los días 8 y 9 de agosto tendrá lugar Gualeguaychú Sustenta, la expo y foro que promueve el encuentro entre ciencia, tecnología y ambiente. Con entrada libre y gratuita, la actividad se desarrollará en los Galpones del Puerto y reunirá a instituciones educativas, organismos, empresas y emprendedores de todo el país.

Los visitantes podrán conocer más sobre los programas de educación ambiental, el desarrollo de soluciones desde el área técnica, la gestión responsable de residuos peligrosos, las acciones de conservación de áreas protegidas y los proyectos del laboratorio y obras ambientales municipales. Todo esto a través de material gráfico, experiencias concretas y explicaciones a cargo de personal técnico.

Además, el stand contará con actividades interactivas para todas las edades, como juegos lúdicos, una bicicleta recicladora que pone en valor la recuperación y la movilidad sostenible, y un taller de llaveros reciclados, donde cada participante podrá llevarse un recuerdo sustentable. Se entregarán también semillas, lapiceras ecológicas y otros obsequios vinculados a la temática ambiental.

La propuesta se completa con una muestra de especies autóctonas de la región en articulación con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y un espacio de observación astronómica con telescopios, que suma un enfoque científico y didáctico a la experiencia.

Cronograma de actividades

La jornada del viernes 8 está especialmente pensada para instituciones educativas, estudiantes, docentes e interesados con el objetivo de acercar el conocimiento y el debate académico a las nuevas generaciones. En tanto, el sábado 9 la propuesta estará orientada al público en general, con una agenda que pone el foco en experiencias aplicadas desde el sector privado, la salud, la educación y la economía del conocimiento.

La apertura oficial será el viernes 8 a las 10 h, con las palabras del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano. Luego comenzará una intensa agenda de exposiciones:

Viernes 8 de agosto

10:15 h – Panel “Ciencia, tecnología e innovación”.

Emanuel Caluva, bioingeniero con maestría en Ingeniería de Software, INTA: “Soluciones en software y electrónica para el sector agropecuario”.

María Fernanda Caffas, licenciada en Organización Industrial, coordinadora del área RSU y docente de FRCU: “La sustentabilidad como modelo de gestión, con los ODS como hoja de ruta. Caso FRCU”.

Mauro Alvariza, ingeniero en Automatización y Control Industrial, Robotizate: “Automatización de los procesos productivos”.



11:15 h – Panel “Ambiente sustentable”.

Juan Pagani, investigador de Conicet, Alianza del Pastizal: “Un espacio de sinergia positiva entre ganadería y conservación de la biodiversidad”.

Patricia Marconi, doctora en Ciencias Biológicas, Universidad Maimónides: “Estrategias biotecnológicas para biorremediar el ambiente. Microorganismos”.



14 h – Acto inaugural.

16 h – Panel “Innovación, desarrollo y conectividad”.

Sergio Gasparini, product manager, TELECOM: “El potencial de IOT para la transformación digital del sector gobierno”.

Federico Forestier, relaciones públicas, Huawei: “Comunicación en la era tecnológica y digital”.

Sara Claret, ingeniera en Materiales, asesora en el Departamento de Mejora de la Productividad de la Región Centro de INTI: “Red 4.0”.

Fabián Mirás, presidente de Fundación Plan 21: “Destinos sostenibles en América Latina, la experiencia de Plan 21”.

Eugenia Salvi, licenciada en Salud Ambiental con especialización en Ingeniería Ambiental y Maestría en Geomática, INTI: “Análisis de Ciclo de Vida: midiendo el impacto real de la producción sostenible".

Sábado 9 de agosto

10 h – Panel “Innovación para un ambiente más sustentable”.

Fernando Pierucci, ingeniero químico, jefe técnico ambiental, Grupo Quimiguay: “Tratamiento de residuos peligrosos”.

Claudio Martínez, astrónomo, Azara: “Astroturismo y contaminación lumínica de las ciudades”.



11:30 h – Panel “Nuevas tecnologías, salud y educación”.

Diana Visconti, vicepresidenta del Colegio de Profesionales de Técnicos y Licenciados en Higiene y Salud Ocupacional de Entre Ríos: “La importancia de contar con un colegio de seguridad e higiene en la provincia”.

Ivana Zecca, licenciada en Salud Ambiental, subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Municipalidad de Gualeguaychú: “Educación Ambiental: su importancia en la gestión integral de residuos”.

Jorge Farabello (bioingeniero) y César Almada (licenciado), FSC - UNER: “Simulación clínica de bajo costo para educación en ciencias de la salud”.



14 h – Panel “Experiencias del sector privado”.

Frigorífico La Morena: Alejandro Piri (director general), Javier Fazzio (coordinador de infraestructura y mantenimiento), Evelyn Piri (responsable de transformación digital, marketing y desarrollo comercial): “Iniciativa para el mundo del trabajo”.

Lucas Preisz y Juan Martín Venencia, empresa DYE: “Agricultura de precisión y uso de drones para el manejo sustentable en sistemas agropecuarios”.

María Rosa González, abogada y gestora ambiental, UTN: “Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”.



15 h – Panel “Economía del conocimiento”.

Matías Ruíz, ingeniero agrónomo, director de Economía del Conocimiento, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Desarrollo Económico.

Juan Carlos Quinteros, coordinador del Departamento de PYMES y emprendedores, CODEGU: “MEC Gchú – Energías puestas para hacer una Gualeguaychú del conocimiento”.