Este lunes, comenzarán uno de los trabajos largamente esperados por las familias del asentamiento Los Espinillos, como lo es la instalación del nuevo tendido eléctrico. Esta intervención representa un paso fundamental en el proceso de regularización, urbanización y mejora de las condiciones de vida de los vecinos del barrio, que a partir de esta obra contarán con un servicio seguro, estable y formalizado ante la Cooperativa Eléctrica.

Los trabajos, coordinados por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Gestión Urbana y Vivienda, comenzaron con la fabricación de los brazos de las columnas en los talleres municipales, y continuaron con el replanteo del terreno, donde se definió la ubicación exacta de cada poste que sostendrá la red eléctrica.

Según lo previsto, este lunes se iniciará la colocación de las columnas, que en una primera etapa que abarcará el sector comprendido dentro del polígono original del programa de relocalización.

“Ya están trabajando con las estructuras metálicas en taller y mañana arranca el replanteo del tendido. El lunes se comienzan a plantar las columnas, y luego de esa etapa se coordinará con la Cooperativa Eléctrica para que realice la extensión del tendido desde el transformador ubicado sobre la avenida Misiones”, explicó Ariel Destefano, subsecretario de Gestión Urbana y Viviendas.

Una vez concluidos los trabajos de instalación, las familias que cuenten con el certificado y residan dentro de la zona establecida podrán acercarse a la Cooperativa Eléctrica para tramitar la bajada del medidor y la conexión individual de su vivienda al sistema. Esto significa que cada vecino podrá contar con un número de usuario, una factura a su nombre y un servicio eléctrico seguro, y que al mismo tiempo implica también responsabilidades: el pago del consumo y el cuidado de las instalaciones.

“Esta obra va a permitir que cada familia tenga su propia conexión, con medidor, disyuntor y térmica, reduciendo riesgos de incendios o sobrecargas que hoy existen por las conexiones precarias. Además, al tener un número de usuario, podrán realizar reclamos y gestiones ante la Cooperativa, lo que representa un avance enorme en materia de derechos y dignidad”, remarcó el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano.

La instalación del tendido eléctrico forma parte de un proceso integral de mejora urbana y regularización en Los Espinillos, que el Municipio lleva adelante junto a los integrantes de la Comisión Vecinal y diversas instituciones. “Queremos que los servicios lleguen de manera segura, planificada y formal, no como hasta ahora, donde las conexiones dependían de soluciones caseras y riesgosas. La energía eléctrica es un derecho, pero también una responsabilidad compartida”, expresaron los funcionarios.

Desde el equipo técnico se pidió además a los vecinos que extremen los cuidados durante la ejecución de la obra, ya que la instalación de las columnas requiere la apertura de pozos de aproximadamente un metro y medio de profundidad. “Se va a trabajar con vallas y señalización, pero puede ocurrir que por cuestiones climáticas o de avance de obra queden sectores abiertos durante algunas horas o días. Por eso pedimos colaboración, sobre todo en horarios nocturnos, para evitar accidentes”, explicaron.

Otro aspecto importante será el diálogo permanente con las familias cuyas viviendas queden próximas a las columnas, o que tengan postes dentro del límite de su terreno. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se aclaró que los vecinos no podrán oponerse a la instalación, ya que el tendido responde a un trazado técnico definido y necesario para que la red llegue a todos los hogares incluidos en el plan. “Pedimos comprensión y cooperación, porque el beneficio es colectivo y permitirá que todos tengan energía segura y medible”, agregó Olano.

En paralelo a la obra eléctrica, el Municipio también planifica una intervención vial en las calles troncales del barrio, particularmente sobre la calle Misiones y otras arterias internas. El objetivo es realizar un operativo de nivelación y mejora de calzada con maquinaria, a fin de garantizar la accesibilidad de los vecinos y facilitar la circulación, especialmente en días de lluvia.

“Vamos a pasar la máquina para emparejar y mejorar la transitabilidad. Pedimos a los vecinos que colaboren cuidando las calles después de los trabajos, porque mantenerlas en buen estado es una tarea de todos”, detallaron desde la Dirección de Obras Públicas.

Mientras tanto, el Municipio trabaja junto a los equipos técnicos, sociales y de vivienda en la planificación integral del barrio, que incluye el relevamiento de personas, la actualización de certificados y la definición del perímetro urbano. Una vez finalizadas las obras de electricidad, será posible proyectar futuras etapas como alumbrado público y trazado de calles, consolidando un entorno urbano ordenado y seguro.

“Cada avance en Los Espinillos significa una mejora concreta en la calidad de vida de decenas de familias. Sabemos que hay mucho por hacer, pero también que estamos dando pasos firmes: energía segura, calles transitables y un barrio que se va consolidando con la presencia activa del Estado”, remarcó el Secretario de Desarrollo Humano.