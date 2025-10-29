El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este miércoles se prevén buenas condiciones del tiempo, sin anuncio de lluvias aunque todavía con elevada nubosidad.

La mañana comenzó fresca en Gualeguaychú, con temperaturas mínimas de entre 6 y 8 grados. En tanto, hacia la tarde se prevén que los registros alcancen los 18 grados de máxima.

Los próximos días anuncian un repunte de las temperaturas. Habrá un suave aumento de los valores térmicos y se esperan días más primaverales de cara al fin de semana.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 29 de octubre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima fue de 8 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. El día comienza despejado, pero se prevé que aumente la nubosidad.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados. Allí también se prevé cielo mayormente nublado gran parte de la jornada.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. El día comienza parcialmente nublado y finalizará mayormente nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 6 grados de mínima y 18 grados de máxima, con cielo parcialmente y mayormente nublado.