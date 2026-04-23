Los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú tuvieron una mañana con múltiples intervenciones este jueves, al ser convocados para sofocar tres incendios en distintos puntos de la ciudad en un lapso de pocas horas.

El primero de los hechos se registró alrededor de las 9:20, cuando se declaró el incendio una garrafa en una vivienda ubicada en Furquez al 2390. Hasta el lugar acudió el móvil 38, que logró controlar la situación.

Minutos después, a las 9:26, mientras aún se desarrollaban las tareas del primer operativo, se reportó un incendio de vivienda en el barrio 338. El mismo móvil, tras finalizar el servicio anterior, se dirigió al lugar para intervenir en el nuevo foco ígneo. Según se informó, el fuego fue sofocado y cerca de las 9:40 se realizaban tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación.

La seguidilla de emergencias continuó pasado el mediodía. A las 12:51, los bomberos fueron nuevamente convocados por otro incendio de vivienda, esta vez en la intersección de calles Buenos Aires y Montevideo. Una vez más, el móvil 38 acudió al lugar para controlar la situación.

Por el momento, no se informaron personas heridas en ninguno de los hechos.