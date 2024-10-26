Durante la jornada del viernes, Gendarmería realizó un operativo por narcomenudeo en el barrio Villa Mería, más específicamente en Asisclo Méndez y Fleming, a pocos metros de la Plaza Los Fundadores, en la zona sur de la ciudad.

El operativo de Gendarmería estuvo supervisado por Jorge Gutiérrez, a cargo de la Unidad Fiscal Nº4, quien contó con la colaboración del Juzgado de Garantías a cargo del juez Ignacio Telenta.

Según informó la Fiscalía a Ahora ElDía, tras el allanamiento los gendarmes secuestraron en total 7,8 gramos de cocaína y 101,2 gramos de marihuana, parte de las sustancias fraccionada y lista para la venta.

También se llevaron una moto que se presume que se utilizaba para la distribución de los estupefacientes en la ciudad y una persona de 29 años conocida con el Alias de “Chamaco”, quedó detenido por ser sospechado del encargado de la venta y distribución de los estupefacientes. Además, otro joven más, de 19 años, fue identificado y se sospecha que era un comprado.

Durante la jornada del domingo, el fiscal Gutiérrez citó al único detenido para tomarle declaración indagatoria, y luego de la misma determinará por cuales delitos quedará imputado.