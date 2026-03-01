La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció en las últimas semanas un Paro Nacional Docente para este lunes 2 de marzo en reclamo de una convocatoria urgente a paritarias, aumentos salariales que superen la inflación y financiamiento educativo. El paro, que –según se anunció- irá acompañado de movilizaciones, se da también en rechazo a la denominada Ley de Libertad Educativa.

Con el correr de los días, distintos gremios educativos del país confirmaron su adhesión a la medida de fuerza, dentro de los cuales se encuentra la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que nuclea a la gran mayoría de docentes entrerrianos. El 23 de febrero, hubo una audiencia paritaria en la que AGMER rechazó la propuesta del Gobierno provincial. Esta ofrecía: un monto fijo de $45.000 no remunerativos y no bonificables; un monto fijo de $25.000 con el mismo carácter que el año pasado (para docentes con más de 10 años de antigüedad); un incremento de la Ayuda Escolar en un 50%: un monto fijo de $ 30.000 para jubiladas y jubilados; así como también “volver a dialogar en el mes de mayo”.



De esta manera, AGMER resolvió adherirse al paro de CTERA y declaró la situación de conflicto. 48 horas más tarde, el gremio recibió la convocatoria de la Secretaría de Trabajo de la Provincia a una nueva instancia de la paritaria salarial. La audiencia de conciliación administrativa, se llevará a cabo este lunes a las 15.00, en la Secretaría de Trabajo de Paraná.

Mientras tanto, además del no dictado de clases, los docentes organizados tendrán acciones de movilización en distintos puntos de Entre Ríos. Consultada por Ahora ElDía, la nueva Secretaria General de AGMER Gualeguaychú, Soledad Ponce, adelantó que para la jornada de mañana esperan “un acatamiento del 100%, como en todos los paros”.



“También entendemos cuál es la realidad de cada uno de los docentes. Una situación complicada económicamente, y de endeudamiento”, aclaró refiriéndose a quienes no adhieran a la medida. Y agregó: “Nosotros contribuimos a un paro nacional, en el que seguramente haya provincias con un mayor acatamiento y otras con menos”. Por otro lado, Ponce recordó que “la medida alcanza a todas las escuelas de Gualeguaychú y a las escuelas de gestión privada, porque SADOP también se adhiere al Paro Nacional”.

En cuanto a las acciones de movilización en la ciudad, la Secretaria General indicó que a las 8:30 horas del lunes realizarán una concentración frente a la Dirección Departamental de Escuelas, y un acto a las 10:30. En tanto, a escala nacional, CTERA se concentrará a las 11:30 en el Cabildo de Buenos Aires y marchará hacia el Congreso de la Nación.

Por último, y en relación a la “Ley de Libertad Educativa”, proyecto de reforma impulsado por el Gobierno Nacional, Agmer expresó en un comunicado: “Sostenemos la Ley 26.206 de Educación Nacional, que nació con el mayor de los consensos luego del terrible resultado de la Ley Federal de Educación que fragmentó el sistema educativo argentino y desfinanció las escuelas, entre otras consecuencias. El proyecto que ha tomado estado público no sólo deroga la ley actual sino que pretende modificar sustancialmente nuestro sistema educativo”.