Desde la Municipalidad informaron que este lunes 9 de noviembre no se prestarán los servicios habituales de Higiene Urbana, debido a la conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra este domingo.

“Durante toda la jornada del lunes permanecerán suspendidos los servicios de recolección de residuos, tanto en los turnos diurno como nocturno, y las tareas de barrido. Asimismo, los tres centros de transferencia permanecerán cerrados. Solo se mantendrá una guardia para atender situaciones que requieran intervención”, indicaron, y aseguraron que los servicios se retomarán el martes en sus horarios habituales: “la recolección diurna comenzará a las 6 horas, mientras que el turno nocturno se iniciará a las 20”.