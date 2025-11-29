El Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad a participar del cierre de Guale Joven 2025, el tradicional certamen artístico que este año movilizó a estudiantes de toda la ciudad a través de las disciplinas: arte urbano, fotografía, audiovisuales, teatro, letras, música y danza.

Tras meses de talleres, producciones y presentaciones evaluadas por jurados especializados, el domingo se darán a conocer los puntajes finales acumulados y se anunciarán los ganadores en cada categoría, que recibirán premios en efectivo y menciones especiales.

Puede interesarte

Vale recordar que, todos los participantes, debieron incursionar en al menos tres disciplinas para sumar puntos, premiando así la versatilidad y el compromiso colectivo.

El cierre de la edición 2025 será del domingo 30 de noviembre, a las 19 h, en el Centro de Convenciones donde se revelarán los resultados finales y se conocerán los ganadores.