Mañana se define si Sergio Urribarri irá juicio

Este viernes será la audiencia de remisión a juicio al ex gobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez; y el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; entre otros imputados. Se trata de la causa en la que se investigó el uso de recursos públicos para supuestamente financiar el “sueño entrerriano”, como dio en llamar la campaña presidencial del ahora presidente de la Cámara de Diputados. La audiencia se confirmó a Página Judicial. Comenzará a las 9 en el Salón 1. Los fiscales son Patricia Yedro y Gonzalo Badano.