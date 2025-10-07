El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé que las temperaturas comiencen a incrementarse en la ciudad, luego de un lunes y martes frescos tras la inestabilidad del fin de semana. Para hoy, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 22. Sin embargo, se estima que para el viernes y sábado vuelvan a superarse los 30 grados.

De acuerdo al pronóstico, para los próximos días se espera que las mínimas continúen entre los 10° y los 15° pero que las máximas trepen desde los 25° hasta los 31°. De esta manera, se mantendrán las mañanas un tanto frescas pero con tardes calurosas.

En cuanto a precipitaciones, no hay previsión de eventos para esta semana. El cielo estará despejado y con sol, aunque podría atravesar momentos con presencia de nubes los días viernes y sábado.