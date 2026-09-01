El Manchester City tiene un principio de acuerdo para adquirir el pase de Enzo Fernández en el último día del mercado de pases en las cinco ligas más importantes de Europa. Tras negociar con Chelsea, se espera que la operación se defina antes del horario límite (23 horas) para que el argentino pueda completar el traspaso a otro de los grandes clubes de la Premier League.

Según el periodista Gianluca Di Marzio de la cadena Sky Sports, Fernández espera la autorización para someterse al reconocimiento médico. Se espera que Los Ciudadanos le paguen al club de Stamford Bridge una suma de 140 millones de euros, en lo que sería una de las transferencias más caras en la historia del fútbol. El pase del volante surgido en las divisiones inferiores de River Plate lo volvería a reunir con Enzo Maresca, su ex entrenador en Chelsea, que asumió en el banco del Etihad Stadium tras suceder a Pep Guardiola. Otros medios de Inglaterra también aseguran que el pase se concretará durante la jornada.

En relación con esto, el pase de Neymar del Barcelona al PSG se concretó en agosto de 2017 por 222 millones de euros, en una transferencia que se convirtió en la más cara del fútbol. El Paris Saint Germain también protagonizó otro de los grandes movimientos del mercado con Kylian Mbappé, que pasó del Mónaco al club parisino por 180 millones de euros. El fichaje se hizo en dos etapas: el delantero llegó a mediados de 2017 mediante una cesión con obligación de compra que se ejecutó en 2018.

Tras la salida de Neymar, el Barcelona respondió con la compra de Ousmane Dembélé al Borussia Dortmund por 148 millones de euros en 2017. El club alemán había pagado 35 millones de euros por el francés un año antes y luego lo vendió en un acuerdo que alcanzó esa cifra para ser el tercer pase más caro de todos los tiempos. Y el que quedó por encima del de Enzo, por ahora, sucedió el año pasado cuando el Liverpool cerró la llegada del delantero sueco Alexander Isak desde el Newcastle por 145 millones de euros.

El actual técnico de Chelsea, Xabi Alonso, evitó confirmar el futuro del futbolista después de dejarlo fuera de la convocatoria para enfrentar a Brighton en el duelo más reciente del equipo. “Veremos. Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión contra Luton y hoy y cualquier cosa que pase antes del martes por la tarde, tenemos que estar al tanto de lo que se va a desarrollar”, dijo el español el pasado domingo.

Enzo saludo a Maresca. Sus destinos se volverían a encontrar (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

“No estamos seguros, nos estamos preparando para todos los escenarios, pero estoy seguro de que pase lo que pase a partir del miércoles tendremos un plantel lo suficientemente bueno para competir en todos los partidos de la Premier League”, agregó.

Hay que recordar que en el estreno de la Premier League, Fernández fue abucheado constantemente cada vez que tocó la pelota desde que ingresó como suplente a los 65 minutos del partido ante Fulham en Craven Cottage. El duelo terminó 3-2 en favor de los Blues. La reacción del público se repitió durante todo el tramo final del partido desde que Enzo ingresó en reemplazo de Romeo Lavia y prolongó una secuencia que había ocurrido días atrás en Stamford Bridge, cuando también fue abucheado por hinchas de su propio equipo.

En el caso que se concrete la transferencia de Enzo al City, se reencontrará con Maresca. Fernández había cuestionado duramente a la dirigencia de Chelsea tras el despido del DT que conquistó el Mundial de Clubes en enero. “No lo entiendo. A veces hay cosas que nosotros como jugadores no entendemos, cómo y de qué manera intentan gestionar las cosas”, dijo el volante de la selección argentina en una entrevista con la cadena TUDN.

“Obviamente, fue una salida que nos dolió mucho, sobre todo en medio de la temporada, corta todo de golpe. Teníamos una identidad. Nos dio un orden, aunque, como es el fútbol, a veces es bueno y malo. Pero siempre tuvo una identidad muy clara a la hora de entrenar y jugar”, agregó cuando se hizo oficial la noticia del despido del entrenador.

En paralelo a la casi segura partida del argentino, Chelsea pretendería incorporar en su lugar al mediocampista de la Roma Manu Koné. La decisión del club de Manchester forma parte de una reestructuración más amplia del plantel. El club vendió a Rodri al Barcelona por 75 millones de euros y a Tijjani Reijnders al Al Qadsiah por 61 millones de euros. Hasta ahora, el City incorporó a Elliot Anderson, de 23 años, por una cifra récord, y también al marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18, por cerca de 100 millones de euros. En ese marco, la búsqueda de Fernández aparece ligada a una renovación profunda en la mitad de la cancha de cara a la temporada que acaba de comenzar.