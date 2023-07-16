Agentes de la Comisaría Cuarta de Paraná tomaron intervención este domingo a la mañana luego de un siniestro vial registrado en la esquina de Almirante Brown y Sudamérica. Allí un conductor chocó un auto estacionado y volcó.

De acuerdo a lo informado oficialmente, un Chevrolet Astra, conducido por un hombre de 34 años, impactó contra la parte trasera de un Peugeot 408 que estaba estacionado y volcó girando 90 grados, quedando verticalmente. El chofer no resultó con lesiones. Se constató que viajaba con alcohol en sangre, con lo cual su auto fue retenido.

Se supo además que el vehículo chocado es propiedad de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno. (Fuente: Ahora)