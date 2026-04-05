Un hombre que manejaba alcoholizado protagonizó un violento accidente en la localidad salteña de Metán, donde chocó contra una vivienda y atropelló a una adolescente de 15 años que dormía en su habitación.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado, cerca de las 2:00, en el cruce de las calles Rivadavia y Santa Fe del barrio Nuevo Hogar, cuando el conductor de un Renault 18 perdió el control, impactó contra un lateral de la propiedad y quedó incrustado en el interior.

"Al parecer venían haciendo picadas por la calle Rivadavia de norte a sur, el impacto fue terrible y provocó muchos daños en la casa y en la pared. Gracias a Dios mi hija y yo estamos bien", relató la madre de la víctima, quien precisó que el joven que manejaba se encontraba visiblemente ebrio.

La adolescente quedó atrapada entre la puerta delantera del rodado y el acceso a su dormitorio, sufriendo heridas en uno de sus brazos que obligaron su traslado de urgencia al Hospital del Carmen. Según indicaron fuentes médicas, la menor se encuentra fuera de peligro.

Según se supo, las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que el conductor salió por la ventanilla del vehículo tras el impacto e intentó escapar corriendo del lugar. Sin embargo, la policía logró detener al sospechoso, un hombre de 27 años, a pocas cuadras del domicilio afectado.

A pesar de que el detenido alegó un "desperfecto mecánico" como causa de la pérdida de control del auto, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,55 gramos de alcohol en sangre, lo que representa más del triple del límite permitido. Ante esta situación, el sujeto fue trasladado a la Comisaría N.º 1 de Metán. "El muchacho que manejaba estaba alcoholizado", dijeron fuentes judiciales al describir el desolador panorama de los destrozos en su hogar.

Tras la aprehensión, la fiscalía interviniente ordenó el secuestro del Renault 18 y el inicio de las pericias accidentológicas para reconstruir la mecánica de un hecho que pudo haber terminado en tragedia.

Fuente: Noticias Argentinas