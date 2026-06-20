URDINARRAIN
Manejaba de forma peligrosa, ignoró a la Justicia y terminó detenido por la Policía
En horas de la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría Urdinarrain intervino tras recibir un llamado telefónico desde un domicilio ubicado sobre la calle Damas de Beneficencia s/n, donde una mujer alertó que la expareja de su hija se encontraba ocasionando disturbios en el lugar.
Al arribar al sitio, la hija de la denunciante informó a los efectivos que el hombre, de 29 años de edad, posee medidas inhibitorias vigentes dispuestas por el Juzgado de Paz local respecto de ella y de sus hijos.
Mientras el personal realizaba las primeras averiguaciones correspondientes, observó al individuo abordar un automóvil y retirarse rápidamente del lugar. Ante esta situación, los uniformados intentaron detener su marcha, pero el conductor hizo caso omiso a las indicaciones, dándose a la fuga y realizando maniobras que pusieron en riesgo la integridad de terceros.
Finalmente, el vehículo fue interceptado en la intersección de las calles López y Planes y Alvear. Al descender, el conductor intentó agredir al personal policial, por lo que fue necesario emplear la fuerza mínima e indispensable para reducirlo y proceder a su aprehensión.
Puesta en conocimiento a la Fiscalía de Género, de todo lo ocurrido, se dispuso el traslado del ciudadano a la Jefatura Departamental Gualeguaychú en calidad de aprehendido, la recepción de la correspondiente denuncia y la confección de las actuaciones policiales de rigor. Asimismo, se ordenó el secuestro del vehículo en el que se desplazaba el masculino y se dio intervención al área de Tránsito Municipal para labrar las actas correspondientes a las maniobras de conducción.