En horas de la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría Urdinarrain intervino tras recibir un llamado telefónico desde un domicilio ubicado sobre la calle Damas de Beneficencia s/n, donde una mujer alertó que la expareja de su hija se encontraba ocasionando disturbios en el lugar.

Al arribar al sitio, la hija de la denunciante informó a los efectivos que el hombre, de 29 años de edad, posee medidas inhibitorias vigentes dispuestas por el Juzgado de Paz local respecto de ella y de sus hijos.

Mientras el personal realizaba las primeras averiguaciones correspondientes, observó al individuo abordar un automóvil y retirarse rápidamente del lugar. Ante esta situación, los uniformados intentaron detener su marcha, pero el conductor hizo caso omiso a las indicaciones, dándose a la fuga y realizando maniobras que pusieron en riesgo la integridad de terceros.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la intersección de las calles López y Planes y Alvear. Al descender, el conductor intentó agredir al personal policial, por lo que fue necesario emplear la fuerza mínima e indispensable para reducirlo y proceder a su aprehensión.

Puesta en conocimiento a la Fiscalía de Género, de todo lo ocurrido, se dispuso el traslado del ciudadano a la Jefatura Departamental Gualeguaychú en calidad de aprehendido, la recepción de la correspondiente denuncia y la confección de las actuaciones policiales de rigor. Asimismo, se ordenó el secuestro del vehículo en el que se desplazaba el masculino y se dio intervención al área de Tránsito Municipal para labrar las actas correspondientes a las maniobras de conducción.