Desde hace 48 horas, los familiares y amigos de la víctima no paran de manifestarse en distintos puntos de la ciudad. Su madre encabezó la protesta acompañada de amigos.

Se observó una importante presencia policial en la esquina de Pedro Jurado y Bolívar, donde sería el domicilio de la actual pareja del violador prófugo.

Valeria, la tía de crianza de la menor conversó con ElDía y aseguró que la Policía “sólo está cuidando la propiedad material. Él se fugó el 17 de marzo, el mismo día en que fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión. También nos manifestamos frente a la casa del prófugo que está ubicada en calle Cervantes. Nos estamos manifestando pacíficamente, con megáfono y pidiendo justicia”.

“La actual pareja nos saludaba en otra de las manifestaciones; nos tiraba besitos para provocarnos y nos decía ‘soy la mujer del violador’, realmente una situación espantosa. Ella dejaba a sus dos hijos con el violador. Ahora la Justicia nos dice que no le pusieron tobillera ni custodia domiciliaria porque no se pidió”, expresó Valeria.