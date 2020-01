Mano a mano con Esteban "Oso" López: "No le mezquino la carretilla a nadie"

El “Oso” como se lo conoce en el mundo del box es, junto a Sergio Paysse, uno de los dos púgiles profesionales que tiene Gualeguaychú, aunque en el caso de “El Canelo” los combates que realiza son cada vez más distantes, uno del otro.

Esteban ha pelado en los pesos pesados, medio pesado y cruceros, categoría en donde se siente más cómodo por una cuestión de peso y distancia de brazo.

En diálogo con El Día, el boxeador de 33 años, recordó que lleva cinco temporadas en el campo rentado con un récord de 15 peleas, 8 ganadas y 7 perdidas.

Dijo que pelea con el “adversario que se presente, sin importar la categoría, aunque la idea es hacerlo en los cruceros, dado que por una cuestión de tamaño y peso me adecuó más a esta categoría. Enfrentar a gente de 110 y hasta 130 kilos se me hace difícil por la ventaja lógica que me sacan a ser un pesado chico”. Se trata de “gente grande a la que cuesta voltearlos”.

Consultado sobre como “sobrevive un profesional en la Argentina”, dijo que en su caso tiene la particularidad de que “Tengo mi gimnasio, donde enseño y practico boxeo, contando con un plantel de púgiles que están militando en el campo amateur y gente que lo hace para estar en forma. El gimnasio, emplazado en el Club La Vencedora, me sirve para entrenar y para tener un ingreso”. Agregó que da “clases de box de 15 a 17 y de 19 a 22”.

Agregó que además de entrenar en Unión “ ajusto detalles técnicos en el club Unión del Suburbio bajo la supervisión del entrenador Gaspar Saucedo”. Uno de los problemas que se le presenta es de que no tiene, en la previa a una pelea, con quien guantear. “ Es complicado por mi peso. Lo hago con Jonathan Parada pero pesa 70 kilos, es decir unos 22 menos”, expresó.

Contó que trabaja para llegar a los 91 kilos, dar la categoría crucero, y de esa manera “enfrentar el 24 en la FAB a Brian Suárez, pelador que llega invicto en 10 peleas, normalmente lo hace en los medio pesado, razón por la va a subir a crucero y en mi caso bajar de los pesados a una categoría que no es intermedia”.

La pela será a 6 o 8 round. En el caso de ser a 8 asaltos, López recordó que ya peleó a esa distancia. “Fue en los cruceros ante Yamil Peralta, quien me sacó diferencias en velocidad, aunque terminé los 8 asaltos”. Señaló que “no alcanza con la guapeza arriba del ring, porque los combates, en caso de no registrase un nocaut, se define en las tarjetas y ahí perdés”.

El último combate del “Oso” fue ante pesado Marcelo Chancalay (séptimo en el ranking de los pesos completos), pelea que terminó con victoria del púgil de Gualeguaychú que se quedó con el invicto de Chancalay, además de tomarse revancha de una derrota sufrida ante el mismo boxeador. En aquel combate “subí con 98 kilos”, recordó.

Sin pelos en la lengua, aseguró que el “boxeo profesional es un negocio para algunos y se da el caso de boxeadores que hacen dos o tres peleítas por año como el caso del “Patón Basile”, se mantienen en los primeros lugares”.

Comentó que “existe una oferta para pelear con el camionero el 7 de febrero”, Dijo que se “tiene mucha fe para el próximo combate y para enfrentar a Basile en los pesados. Entiendo que le ha llegado la hora a Basile y en mi caso vengo haciendo mis mejores peleas y no miró quien es el que tengo enfrente, y tampoco le mezquino carretilla a ninguno”, cerró.