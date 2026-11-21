Manos a la Obra es un proyecto personal que lleva diez años desarrollándose en Gualeguaychú y que apuesta a una modalidad de construcción cada vez más extendida en el mundo: los módulos habitables realizados a partir de containers marítimos. Al frente del emprendimiento, Francisco Febre ha desarrollado una amplia variedad de proyectos, que incluyen viviendas, oficinas, vestuarios, laboratorios y hasta cantinas para el Carnaval del País.

“Nos dedicamos a la construcción de módulos habitables a través de containers marítimos. Hemos ejecutado muchísimas obras y variadas. También es una muy buena posibilidad para la zona rural”, explicó Febre, quien destacó la versatilidad del sistema para responder a diferentes necesidades habitacionales y comerciales.

Una de las principales ventajas de esta modalidad es que gran parte del proceso constructivo se realiza en el taller. De esta manera, los módulos pueden llegar terminados al terreno donde serán instalados, sin necesidad de desarrollar allí una obra tradicional. “Una vivienda la podemos construir en el taller y trasladarla a cualquier parte del país. En 60 días se puede desarrollar una vivienda que llega terminada, lista para comenzar a vivir. Solamente hay que conectar los servicios de gas, agua y electricidad”, señaló.

A la rapidez de ejecución se suma el aspecto económico. Según detalló Febre, el costo de referencia de una vivienda es de aproximadamente 700 dólares por metro cuadrado, con terminación llave en mano, un valor que permite reducir la inversión respecto de una construcción tradicional. Además, el plazo de ejecución representa una ventaja frente a los aumentos de precios: “Al ser una obra que se realiza en 60 días, hay un rango de inflación mucho menor”.

Entre las propuestas más solicitadas de Manos a la Obra se encuentran los módulos de 30 metros cuadrados, que pueden funcionar como viviendas iniciales o quinchos. Se trata de un container de 12 metros de largo, cuya distribución puede incluir un dormitorio, baño completo, pasillo y cocina-comedor.

Durante noviembre y diciembre, hay una promoción especial para este modelo a un valor de 30 millones de pesos. Además, cuenta con financiación propia, con alternativas que contemplan una entrega inicial y el saldo financiado.

“Si una persona tiene un terreno propio, puede dar el paso hacia su vivienda y dejar de pagar un alquiler en muy poco tiempo. Es una posibilidad concreta para empezar a construir algo propio”, sostuvo Febre.

Calidad constructiva y asesoramiento

Dentro del proceso de fabricación, Febre remarcó que la aislación es uno de los aspectos fundamentales para garantizar las condiciones de habitabilidad de los módulos. Por eso, el sistema contempla especialmente este punto para lograr espacios confortables y adecuados para su uso.

Quienes quieran conocer las características del sistema constructivo, consultar por los modelos disponibles o recibir información sobre las alternativas de financiación pueden acercarse a Manos a la Obra, ubicado en la zona de Ruta 42 y René Favaloro, con acceso por Ruta 136. También pueden comunicarse al (3446) 409621 para recibir asesoramiento y conocer las posibilidades de construir una vivienda, oficina o espacio de trabajo a través de este sistema modular.