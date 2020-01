Manosearon a su novia, la defendió y le dieron una brutal paliza

"Salimos del boliche, nos íbamos yendo a nuestras casas. Llamamos al padre de mi novia para que nos busque y empezamos a caminar para hacerle el recorrido más corto a su papá. Íbamos los dos solos, ese día habíamos salido nosotros dos nomás. Vino un chico corriendo, ella iba del lado de la pared, la aprieta y la manosea, yo lo saco. Y ahí empezó todo", comenzó relatando Juan.

La brutal golpiza le dejó a Juan una contusión y corte en la cabeza, por la que le tuvieron que realizar sutura. "Además, tengo un corte en el costado de la cara y en la nariz. También tengo moretones, chichones, derrame en un ojo", mencionó el chico. Apuntó que el que comenzó a golpearlo "era un chico de mi edad, más o menos". Juan no llegó a perder la conciencia, aunque sí "perdí mucha sangre", acotó.

Era como que se iban

turnando para golpearlo

"No sabemos de donde son, podría ser que hayan salido del boliche, no sabemos si habrán estado drogados, alcoholizados; capaz estaba todo planeado para pegarnos porque fue todo muy espontáneo: el 'loco' pasó, la manoseó (a Démaris) y después terminaron pegándome entre todos", apuntó.

Démaris, por su parte, mencionó: "Salió de la nada ese chico, me empezó a manosear, me enojé obviamente, él (por su novio) me lo sacó de encima, y después empezó a sumarse gente. Venían de todos lados, nosotros dimos una cifra aproximada de 20, pero no sé... Era como que se iban turnando para golpearlo. No sabía cómo sacárselos de encima. Cuando se fueron, lo hicieron yéndose para todos lados. Seguimos caminando y parece que arriba nos estaban esperando, ahí fue cuando lo lastimaron entero". La chica recibió un golpe en el ojo y en las costillas. "Juan me cubrió en todo momento, le dieron un cascotazo, creemos que un botellazo también", dijo Démaris. "Pasaba mucha gente, incluso cuando lo llevaron para la calle, frenó un auto y arriba del auto lo golpearon. Creo que la gente hasta grababa, estaban con celulares todos mirando. Pero no intervino nadie, hasta que cuatro chicos pasaron, nos preguntaron cómo estaba él y creo que hasta salieron para seguirlos a los que lo golpearon. Después pararon otros y llamaron ellos a la ambulancia", mencionó la chica, rememorando lo sucedido el sábado 18 de enero. La denuncia fue realizada en la comisaría octava. "No salimos muy seguido, nunca nos había pasado nada, en el boliche estuvo tranquilo", apuntó. Démaris expresó que no les han brindado información desde la fuerza de seguridad, respecto de los agresores. Elonce.com. (fuente: Elonce TV)