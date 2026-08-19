El río Gualeguaychú se mantiene estabilizado y ha mostrado durante las últimas horas un muy leve y lento descenso. Durante el martes, alcanzó los 3,25 metros, y este miércoles, amaneció con 3,17 metros.

Desde Protección Civil realizan un monitoreo permanente de la evolución del río y de los pronósticos meteorológicos, con especial atención al comportamiento de los vientos, particularmente los provenientes del sector sudeste, que pueden incidir sobre el nivel del curso de agua.

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El seguimiento continuo de la situación se realiza en articulación con los organismos correspondientes, a fin de contar con información actualizada y adoptar las medidas preventivas que fueran necesarias.

Es importante recordar que el nivel establecido para el inicio de la alerta se ubica en 3,50 metros, mientras que el de evacuación es en 3,80 metros.