El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias, que permite presentar una declaración jurada menos detallada.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y en las vísperas de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción, se conoció la novedad, en función de los registros de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que involucra al funcionario y su esposa, Bettina Angeletti,

Según revelearon desde el entorno del mininostro coordinador, la adhesión al Régimen Simplificado de Ganacias permita facilitar la declaración y que los datos lo recopile ARCA. Si bien la adhesión los habilita a blanquear el dinero no declarado, desde la Jefatura de Gabinete se cuidan de aclarar que no habrá ningún movimiento del estilo.

"Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel Ni Bettina", aclaró uno de sus colaboradores.

Se trata de una modalidad especial a la que pueden adherir las personas humanas que cumplan ciertos requisitos. La presentación se realiza en base a una declaración jurada precargada por ARCA, que la persona puede modificar, confirmar y presentar. "Permite la optimización de procesos y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que reduce la carga administrativa", sostiene el organismo desde la página web.

Fuente: NA