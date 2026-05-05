El jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni, que se encuentra envuelto en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, estuvo en un Hotel de Campo y All Inclusive en Gualeguaychú, en dos ocasiones: en 2024 y en 2025.

Una fuente confirmó que Adorni visitó la ciudad, acompañado de su grupo familiar en la misma época en los últimos dos años.

Su visita fue en el marco de una “escapada” familiar y eligieron un Hotel de Campo y All Inclusive en Gualeguaychú para pasar desapercibido.

Ambos viajes fueron durante un fin de semana. La estadía de Adorni con su familia fue de viernes a domingo y habría abonado una suma cercana a un millón y medio de pesos, por el plan familiar de tres días y dos noches.

Hay mucho hermetismo en torno a brindar información, pero se pudo confirmar que el funcionario nacional habría requerido “reserva total” sobre su estadía en Gualeguaychú.