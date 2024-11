Manuel Adorni se hizo presente por tercera vez en el programa "La noche de Mirtha" junto con Mirtha Legrand el día sábado. "Soy algo más que el vocero" aclaró frente a la pregunta de la conductora sobre su rol en el gobierno.

"Soy el vocero del presidente Milei, pero además tengo a mi cargo toda la comunicación del Gobierno y los medios públicos” dijo. Adorni ascendió dentro del gobierno y, luego de que Javier Milei decidiera transformar el área de Comunicación y Medios en Secretaría, tiene un rango de ministro.

Adorni también sostuvo que “el Gobierno está bien, esta muy bien, con mucho hecho, con mucho por hacer por supuesto. Con mucha expectativa y todos muy contentos” y frente al comentario de la "Chiqui" al respecto de las protestas agregó: "Lo que se ve en la calle, lo que vemos habitualmente es un grupo de sindicalistas que le complican la vida a la gente. Un sector, por supuesto, se quedó en el 10 de diciembre. Allá ellos”.

Al mismo tiempo, sostuvo que los números de la pobreza e inflación ahora son "razonables" luego de resaltar que Argentina era un país "devastado" al momento de asumir la presidencia de Milei. Ante la pregunta de Mirtha "¿no miente el presidente?" el vocero sentenció "no solo que no miente, no permite la mentira".

A su vez, habló sobre la necesidades de llamar a las inversiones extranjeras bajo la ley nacional: "Las empresas tienen que atenerse a cumplir la ley como lo tiene que hacer un trabajador, un sindicato, un político, o quien sea”. Además, agregó que ya hay tres grandes proyectos que fueron aprobados bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en la Ley Bases.



