Por segunda vez en la semana, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, visitó Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la agenda bilateral y la alianza geopolítica entre ambas naciones en el temario. La nueva visita se da en medio de los avances en el acuerdo comercial sellado entre la Argentina y los Estados Unidos, cuyos detalles podrían ser revelados en los próximos días.

Esta mañana, luego de haberse entrevistado con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, Manuel Adorni recibió al diplomático que responde al republicano Donald Trump, con el que intercambió durante la velada del jueves organizada por la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham). Una importante fuente reveló a Infobae que se trató de una “muy buena” reunión en la que el embajador se mostró a disposición para colaborar con la administración libertaria.

Desde la Jefatura de Gabinete detallaron que los interlocutores de ambas naciones “repasaron las oportunidades de comercio bilateral entre ambos países y coincidieron en la relevancia de seguir ampliando los vínculos económicos”. En el breve comunicado difundido por la cartera, afirmaron: “Además, destacaron la importancia de profundizar la alianza geopolítica entre ambas naciones, orientada a la defensa del mundo libre, occidental y capitalista, y al fortalecimiento de una agenda común basada en la cooperación y la convergencia estratégica”.

A través de su cuenta de X, Lamelas precisó: “En los últimos dos meses el Presidente Trump y el Presidente Milei se reunieron dos veces, reafirmando el compromiso de seguir profundizando la relación bilateral al más alto nivel. Hoy me reuní con el jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre cómo vamos a avanzar en áreas de defensa, comercio, inversiones, seguridad, salud pública y cooperación espacial“.

El pasado miércoles, el embajador conoció el Salón de los Escudos ubicado en el Ministerio del Interior con motivo de la reunión introductoria y de presentación que mantuvo con Diego Santilli. Luego, a gusto con la fluidez del intercambio, asistió a la jura de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad que se celebró en el Salón Blanco. "La palabra es espectacular”, resumió el diplomático al término de la ceremonia tras intercambiar algunas palabras con el presidente Javier Milei, en un perfecto español respecto del vínculo que mantiene con el Ejecutivo.

El republicano fue agasajado el pasado jueves por AmCham que organizó un coctel de bienvenida que contó con una fuerte presencia del Gabinete. Allí, Lamelas aprovechó para elogiar la política de la administración libertaria y para confesar sus propósitos en el territorio. “Hace aproximadamente un mes y un par de semanas que llegué aquí a la Argentina. Vine a trabajar, no vine de vacaciones. Estuve aquí la última vez hace nueve años. Mi esposa y yo estuvimos en Buenos Aires”, expresó durante su discurso, y agregó: “Me fui muy impresionado con Argentina y con ganas de volver. Me fui con ganas de regresar a Argentina para vacacionar otra vez. No pensé que regresaría para trabajar. Pero el presidente Trump me llamó y me pidió que volviera a la Argentina a trabajar. Y me pidió que ayudara a su amigo Javier Milei”.

No es casual el contacto con Adorni. Forma parte de una serie de reuniones que ha protagonizado con la plana ministerial libertaria. Desde su desembarco en el país, ha estado con Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Diego Santilli (Interior) y con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y la actual senadora Patricia Bullrich.

Pese al fallido viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, fechado para hoy, donde seguiría junto al presidente Donald Trump el sorteo por los grupos de la Copa del Mundo 2026, los equipos técnicos de ambos gobiernos avanzan en los detalles específicos del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, del que se espera la letra. Si bien el libertario tenía en agenda el viaje a Washington, desistió de la idea en medio de la cruzada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que libra.

Hasta entonces, solo se anunció formalmente un “framework” que implica una modificación comercial para los exportadores argentinos, especialmente en sectores como la carne, el acero y el aluminio. Según el comunicado preliminar difundido por la Casa Blanca, el entendimiento prevé la eliminación de aranceles y la ampliación del acceso a mercados estratégicos, lo que podría modificar el panorama para los productos nacionales que buscan consolidarse en el tercer destino más relevante para el comercio exterior argentino.

“La Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de productos estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”, señala la letra difundida. El acuerdo contempla beneficios para los productos argentinos con la eliminación de aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas.