Manuel García-Mansilla juró este jueves como juez de la Corte Suprema ante Horacio Rosatti, luego de que los ministros del máximo tribunal discutieran la cuestión en reunión de acuerdos.

La Corte Suprema se reunión hoy en plenario, le tomó juramento al catedrático Manuel García Mansilla y postergó una definición sobre la incorporación al tribunal del juez Ariel Lijo.

En el acuerdo de Ministros de esta mañana, y de acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo Nacional 137/2025, firmado el 25 de febrero por el presidente Javier Milei, decidieron tomarle juramento como nuevo juez de la Corte Suprema a García-Mansilla. El acto se llevó a cabo en el salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales, con la presencia de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, presidente, vicepresidente y ministro de la Corte Suprema,

En el próximo acuerdo del día 6 de marzo se seguirá debatiendo la situación particular del juez federal Lijo, quien tiene concedida una licencia por parte de la Cámara federal pero persisten las discrepancias internas en el seno del alto tribunal sobre ese asunto.

El cuarto juez

Con la incorporación de García-Mansilla, la Corte Suprema ya cuenta con cuatro de los cinco jueces previstos por ley. Desde diciembre, cuando se jubiló Juan Carlos Maqueda, el tribunal había quedado con apenas tres integrantes, lo que la ponía en la obligación de pronunciarse por unanimidad o llamar a un conjuez.



García-Mansilla es un abogado de destacada trayectoria en el mundo académico. Tiene 53 años, es oriundo de Bariloche y desde 2019 es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Se recibió de abogado en 1996 en la Universidad del Salvador y desde entonces ejerce la profesión de abogado. Lo hizo en alguno de los estudios más importantes del país. También desde 2014 es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

El nuevo juez de la Corte también integra distintos institutos académicos en Argentina y en el exterior. Desde 2006 es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integró su Comité Ejecutivo. Desde 2007 forma parte del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. En 2023, obtuvo el título de doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Una atribución de la Corte

Cuando todavía no se sabía cuál iba a ser el temperamento que tomarían los jueces supremos, dentro del Gobierno un sector alentó la posibilidad de que el presidente Milei le tomara juramento a Lijo y García-Mansilla si se desconocía el decreto de nombramiento de ambos. Era un paso que podía terminar en un conflicto de poderes abierto entre Milei, como titular del Ejecutivo, y Rosatti, como cabeza del Judicial.

Esa posición de máxima anoche fue desactivada por otro sector de la Casa Rosada que estuvo trabajando desde el minuto cero en este tema . El argumento que le hicieron llegar al primer mandatario que convenció a todos es que el artículo 112 de la Constitución Nacional establece taxativamente que el juramento a los jueces de la Corte solo lo puede tomar el presidente del máximo tribunal por acordada o por acto formal.

El texto de la jura de García-Mansilla

La situación de Lijo

Se estima que el tribunal se tomará tiempo, al menos hasta el próximo jueves, para definir sobre la ceremonia de jura de Lijo, ahora de licencia. Lijo y García-Mansilla fueron designados en comisión por un decreto del presidente Milei, tras casi un año de infructuosas gestiones en el Senado.

Por el momento, la Corte no está dispuesta a apurar el trámite, tal como informalmente pidieron ayer desde el Gobierno. La idea de que el sábado por la noche el presidente pueda inaugurar el año legislativo con cinco jueces de la Corte sentados en primera fila no será posible.

El tribunal se encuentra en el centro de una tensión institucional, no sólo por las enérgicas reacciones contra la decisión de nombrar a dos jueces de la Corte por decreto, aunque el mecanismo está previsto legalmente, sino por la licencia que obtuvo Lijo, quien no quiere renunciar a su juzgado hasta no contar con el acuerdo del Senado. Tanto en el ámbito judicial como político, se debate si un juez puede estar de licencia para integrar la Corte y luego volver a su juzgado a fin de año, si no se formaliza su designación.

La Cámara Federal entendió que sí, el juez Lorenzetti apoyaría también esta postura, mientras Rosatti y Rosenkrantz se tomarían un tiempo para analizar este tema. En el próximo plenario del tribunal, la semana próxima, se seguirá debatiendo el asunto.

Fuente: Infobae