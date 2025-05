El Rojinegro marcha puntero de la Conferencia Litoral en la Liga Federal de Básquet y este sábado podría asegurar el primer puesto de cara a los playoffs. Los dirigidos por Martín Pascal suman diez victorias y tres derrotas, lo que demuestra el excelente andamiaje del equipo en la temporada.

En la mitad de la fase regular, el conjunto rojinegro sufrió la baja del experimentado pivote Mario Ghersetti, quien aún se recupera de un desgarro de 3 centímetros. Ante la sensible ausencia de su único pivote natural, Pascal recurrió a la ficha mayor de reserva como reemplazo natural.

Quien ocupa ese rol en el equipo es Manuel Lado, un avezado basquetbolista local, de 30 años, quien ya tuvo un paso por el club hace cuatro temporadas, en este mismo certamen, además de vestir las camisetas de Neptunia (en Liga Provincial y Torneo Federal) y de Juventud Unida (en el Pre-Federal 2022 y 2024), entre otros equipos.

Pese a la plenitud y experiencia de su carrera, la adaptación al equipo era una incógnita, ya su posición natural es base o escolta y ante la ausencia de Ghersetti debió dar una mano en la zona interior, dominada por los jugadores más altos y portentosos de cada escuadra.

Manu Lado se acomodó muy bien a la posición de ala-pivote y, desde su debut ante Ferro (el mismo rival de esta noche) en San Salvador, disputó ocho partidos, con un promedio de 23.5 minutos de juego y 8.8 puntos por encuentro.

En una breve charla con Ahora ElDía en la previa de un entrenamiento, Lado se mostró contento por el presente deportivo que atraviesa, más allá de su un jugador reserva, resaltó estar en el club del que se considera hincha y porque comparte plantel con su hermano menor, Benjamín.

“Cuando Martín (Pascal, el entrenador) me propone ser la sexta ficha mayor, no lo dudé, porque es Central, un lugar donde mi viejo me traía desde chico, y encima está mi hermano. Tuve oferta de otros clubes de la provincia para ser parte del roster (plantel) principal, pero tomé la decisión de quedarme en la ciudad y priorizar mi trabajo como comerciante”, expresó sobre cómo se dio su llegada y el rol en su segunda etapa en la institución rojinegra.

La posibilidad de jugar para Lado era solamente por una eventualidad, como aconteció con la lesión de un compañero, en este caso el pivote Mario Ghersetti. Sobre tener que jugar en una posición que no es la de él, como ala-pivote, es decir de espaldas al canasto y con roce físico con los jugadores más grandotes del adversario, expresó:

“No es mi posición, ya que soy base, pero en ciertos momentos de los partidos he jugado en esa zona. Considero que me adapté bien, porque me gusta el roce, aunque no estoy acostumbrado a chocar con jugadores más grandes y me canso más. Pero estoy preparado y feliz de colaborar con el equipo desde donde me toque”.

“El grupo me recibió como si estuviera con ellos desde el año pasado y esa calidez también fue clave para la adaptación. El funcionamiento del equipo en la cancha se ve reflejado no solo por la calidad de los muchachos como jugadores, sino también como personas, y es un fundamental en un equipo que quiere ser protagonista en la temporada y pelear hasta el final por el ascenso, concluyó.