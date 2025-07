A menos de un minuto del final, cuando las papas quemaban, un triple suyo le permitió a Central pasar al frente por 73 a 71. Con la bocina final del partido, esa acción fue determinante para sentenciar la victoria como visitante frente a Presidente Derqui (76-74), barrer la serie y meterse en la final por el ascenso.

El base natural, pero reconvertido en ala-pivote por cuestiones de emergencia, fue el héroe en la victoria del viernes, porque si bien no lució en ofensiva, esa conversión clave y su distintiva entrega e intensidad defensiva, lo posicionaron en una pieza decisiva en la serie que depositó al conjunto rojinegro entre los cuatros mejores equipos de la temporada en la Liga Federal y con la ilusión latente de dar el salto de categoría.

Manuel Lado vive un gran presente deportivo, pero inimaginable al comienzo, dado que por la baja sensible del pivote Mario Ghersetti en medio de la campaña, debió quedarse fijo en el plantel, después de arreglar su vuelta a Central como ficha suplente, ante una eventualidad con algún compañero, como sucedió con Ghersetti.

En diálogo con Ahora ElDía, el polifuncional jugador compartió la alegría del presente de Central Entrerriano, desde la acción que definió el partido, su rol en el equipo y la ilusión de lograr el ascenso con el club que simpatiza.

Me siento muy bien en ese rol. Obviamente que no es mi posición, pero hoy me toca jugar, reemplazar a Mario (Ghersetti), así que trato aportar mi granito de arena y me gusta”,

“La verdad me tocó cerrar el partido. Nunca me lo imaginé. Pero me tocó, me la dio (Lautaro) Pividori y sinceramente no era lo que esperaba. Cuando agarré la pelota, encaré, miré el aro y la tiré nomás”, expresó sobre el triple determinante y que encaminó la clasificación a la final.

“Creo que hoy en día la experiencia (30 años) que tengo me ayudó para absorber la presión y tener la mente fría para tomar la pelota y, por suerte, definir el partido”, agregó sobre el momento de extrema tensión en que encestó la conversión.

En cuanto al desarrollo de los partidos de la serie, que se definieron en favor de Central por un doble y con la bola final para el equipo de Derqui, Lado manifestó: “Sabíamos que la eliminatoria iba a ser durísima, que los juegos iban a ser muy parejos. Pero este equipo se caracteriza por la entrega defensiva y, desde allí, pudimos ganar los dos encuentros”.

Lado, de 30 años y 1,85 metros, cuenta en el lomo con varias temporadas en Liga Federal, con diferentes clubes de la provincia, pero es la primera que lo hace en una posición que no es la suya: ala-pivote, puesto que se caracteriza por el roce físico y por eso el biotipo de jugadores que ocupan ese lugar en la cancha son robustos y altos.

“Me siento muy bien en ese rol. Obviamente que no es mi posición, pero hoy me toca jugar, reemplazar a Mario (Ghersetti), así que trato aportar mi granito de arena y me gusta”, resaltó al respecto. En cuanto a las virtudes para cumplir una función que no es natural para él y en las que muchas veces sale victoriosos contra adversarios muchos más grandes en tamaño y físico, reveló: “Quizás es que soy un poco más rápido por mi contextura, porque ellos en verdad son rivales que tienen más físico, y como soy más un base, puedo hacer la diferencia desde la rapidez y la intensidad en la marca”.

Para cerrar, Manuel Lado destacó las fortalezas de este Central, de cara a la definición por el ascenso. “El equipo demuestra partido a partido el hambre de gloria, la garra y, en criollo, los huevos y el corazón que tiene. Somos unos guerreros en defensa y cuando plasmamos esa faceta, el ataque fluye y los resultados llegan solos. Vamos a dejar todo para dar el paso que nos falta”.