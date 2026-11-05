Un grupo de jóvenes ciclistas realizó un ataque coordinado contra varias mujeres trans que se encontraban en los Bosques de Palermo. Los involucrados se filmaron durante la agresión, que consistió en tirarles palos, piedras, conos y otros elementos contundentes.

Aunque el ataque se conoció durante la noche del lunes, luego de que los agresores lo filmaran y lo subieran a sus redes sociales para “presumir”, en realidad la planificación venía de semanas previas.

El episodio causó gran rechazo, incluso artistas como María Becerra, Tini y Emilia Mernes salieron a condenar la violencia a través de sus redes sociales. La que le puso el cuerpo a la situación fue Florencia Peña. que acudió a los programas de streaming más reconocidos y a medios nacionales para manifestarse al respecto.

A nivel local, Ahora ElDía se comunicó con Manuela González, referente del colectivo LGBT en la ciudad, exresponsable del Área de Diversidad y concejala durante la gestión pasada, quien manifestó que “al principio me sentía enojada, me llené de ira, de violencia, porque la violencia genera más violencia. Pero después, me puse a pensar que no somos nosotras las que mostramos la hilacha hoy, sino la construcción social moderna de toda la `gente de bien' de toda la sociedad ‘moralrreinante’, que hace efectivo todos los discursos de odio. No es algo que me sorprenda, pero sí que me entristece, porque siento que es un retroceso enorme como sociedad en el trato digno de las personas travestis, trans, y a su vez en el trato digno a otros grupos poblacionales”.

González mencionó que “luchamos muchos años para hacer que la sociedad entienda que no está bien violentar a alguien por ser diferente, y que lo único que pedíamos era respeto. Resulta que el respeto que nosotras pedimos es el que la sociedad moralizante no nos da, y que encima la convierte en violencia, y encima la pretende emancipar bajo discursos de odio algo que no puede ser aceptado”.

La referente del colectivo LGBT dijo que la coyuntura es muy difícil para las personas trans, e incluso “inviable”: “Termina con muchas compañeras en muchos lugares rotas, con la salud mental destrozada, con situaciones de consumo, no porque lo elijan, sino porque la sociedad le hace difícil la vida por ser distintas. Ahora la pregunta es ¿Qué sociedad queremos dejarles a nuestros hijos? Quienes son padres ¿Están seguros de quien están criando, de lo que hace sus hijos? ¿No sienten vergüenza ajena? ¿No los conmueve? ¿No les da miedo que algo similar les pueda pasar a sus hijos o hijas? ¿No les conmueve la historia o sienten que sólo somos merecedoras de todo lo dañino? No sólo que es egoísta, sino que es indigno. Y si hay algo que jamás puede perder una persona, es la dignidad”.

Manuela también fue crítica con la agenda de la diversidad en la ciudad: “Un bolsón de comida, es el derecho al alimento, pero no el derecho estructural que necesita una ciudad que tiene más de 60 personas travestis trans adultas, y muchas generaciones de niños, niñas y adolescentes en transición. Se hizo un esfuerzo enorme para albergar a las identidades diferentes para incluirlas en un montón de lados, para que lo que ahora vuelva a reinar es el miedo. No hablo del Área de Género y Diversidad específicamente, porque la señora (Claudia Fiorotto) es hermosa y tiene una muy buena predisposición, pero ¿qué sucede a nivel de las agendas de diversidad locales, en la Secretaría de la que forma parte? ¿qué sucede con las políticas públicas sin sostén, construidas sobre la visibilidad de las agendas políticas travestis, trans y de la diversidad?”.

Por último, invitó a unirse a la Marcha del Orgullo del 21 de noviembre, cuyo principal lema es contra el odio y contra la legitimación de la violencia: “Ojala todos puedan ir, porque la verdad que Gualeguaychú fue elegida como sede interprovincial para la Marcha del Orgullo y es la cuarta Marcha del Orgullo local, que es una de las que más sostiene la sociedad de Gualeguaychú porque invita a la comunidad toda, LGBT o no, a ir a estar orgullosos, pero también a defender la sociedad, los hijos que vienen, a las personas que están”.

Qué dice el Área de Género local

Al respecto, Claudia Fiorotto , responsable del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables del Municipio, manifestó: “mi opinión es de repudio total hacia esos actos violentos. No me cabe en la cabeza que en pleno siglo XXI , con tantos adelantos tecnológicos, habiendo soportado una pandemia que nos puso a todos en riesgo, los humanos perdamos nuestra humanidad. Una convivencia sana debe basarse en el respeto. La violencia nunca es el camino. Para nada ni para nadie. Mi solidaridad total para con las personas del colectivo LGBT. Nadie tiene derecho a agredir a los demás”.

Fiorotto resaltó que desde el Área “siempre estamos a disposición para lo que requieran. Cuando deseen acercarse a charlar o llamar, serán muy bien recibidas. Por ahora nadie ha requerido nuestra intervención”.

La responsable de Diversidad contó que “en el caso del colectivo, hay personas que nos hacen de nexo para derivarnos casos donde se requiere alguna ayuda complementaria o cuando requiere intervenciones con otras instituciones. Tenemos muy buen diálogo con sus referentes. En algunos casos hay mucho aprecio y reconocimiento por su trayectoria en la visibilización de las problemáticas que atraviesan. Y el Área siempre está a disposición desde nuestras posibilidades”.

Sobre la Marcha del Orgullo que se realizará el 21 de noviembre, Fiorotto expresó que “desde nuestra gestión, se apoya la visibilización de problemáticas que son sensibles a la comunidad. La Marcha en nuestra ciudad, está convocada desde un marco de respeto por las normativas vigentes. Desde mi Área he gestionado y he mantenido reuniones para que se facilite todo lo referido a logística municipal como: tránsito, bajadas de luz, escenario móvil, buscar un lugar cuidado para que se realice el festival, ya que ese fin de semana hay varios eventos pautados con muchísimo tiempo de antelación; y pasajes para una de las personalidades que viene de visita. Las áreas involucradas, todas hemos puesto la mayor buena voluntad para resolver y que la marcha y el festival se hagan de la mejor forma posible, conviviendo con otros eventos que han sido programados con muchos meses de anticipación".