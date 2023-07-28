Mónica Farabello

La figura de Manuela González es archi conocida por todos los gualeguaychuenses. Se trata de una de las defensoras de los derechos de la mujer y de la comunidad LGTBIQ+, impulsando proyectos de inclusión y para crear espacios de trabajo genuino.

La gualeguaychuense Manuela González de 35 años de edad, es docente, además de funcionaria. Fue la primera docente trans de Gualeguaychú y la segunda en la provincia de Entre Ríos, siendo Silvina Buyutti, la primera docente entrerriana, oriunda de Nogoyá.

Manuela dictó clases en la Escuela de Nivel Primario N° 44 María Mercedes Balcarce de San Martín hasta el pasado diciembre de 2019.

Además, se destacó por su militancia para visibilizar los derechos del colectivo LGBTQ, el feminismo y los derechos de los trabajadores.

Entre los proyectos más destacados de su gestión como directora del área de Género y Diversidad fue la creación de una cooperativa textil para personas que históricamente fueron invisibilizadas.

La gualeguaychuense había ocupado el décimo lugar en la lista de concejales del intendente Martín Piaggio en las elecciones de junio de 2019. En ese entonces Martín Piaggio fue reelecto por amplia mayoría y logró obtener nueve bancas. En tanto, Manuela asumió la responsabilidad del área de Género y Diversidad junto a su compañera Belén Biré.

Manuela tiene como principales objetivos, lograr el acceso a un trabajo estable, una atención en el servicio de salud que respete la identidad de las personas y ampliar los espacios de participación de las mujeres y hombres trans en la vida cultural, social, política y deportiva de Gualeguaychú.

La importancia de la inclusión

Desde el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) informaron que “las mujeres trans son el grupo poblacional más vulnerado de Argentina. 40 años de vida es el precio que pagan por ser ellas mismas: su ciclo vital ronda los 37 años, mientras que el del promedio de la población es de 77”.

¿Qué factores explican que las mujeres trans vivan la misma cantidad de años que una persona en la Edad Media? La respuesta es tan simple como dolorosa: se asume la identidad como un factor de exclusión.

Las trayectorias de las mujeres trans en Argentina son la sistemática vulneración: la expulsión del seno familiar y del sistema educativo y hasta sanitario.

La Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, es una referencia a nivel global y supuso un enorme avance para revertir esta situación.