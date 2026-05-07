En la continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este jueves declaró Carlos Cassinelli, médico forense de la Policía bonaerense que participó en la autopsia, quien sostuvo que el astro futbolístico "agonizó 12 horas".

Mientras mostraba un video de la autopsia, el profesional precisó que el cuerpo de Diego presentaba un "edema generalizado", por lo que había "agua por todos lados". Gianinna Maradona, presente en la audiencia, pidió salir de la sala para no ver las imágenes.

Se espera también para esta jornada el testimonio de cinco médicos que evaluaron al exjugador semanas antes de su fallecimiento, Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi, involucrados en el ingreso de Maradona al sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020.

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En los Tribunales de San Isidro, Casinelli recordó que en noviembre de 2020 fue a una estación de servicio para encontrarse con su colega Federico Corasaniti y el jefe de la Policía Científica de Zona Norte, el comisario mayor Méndez (Cristian), con quienes concurrió a la vivienda del barrio cerrado San Andrés donde se halló el cuerpo de Maradona.

"La gente de Criminalística tomó fotografías y fijó las evidencias. El cuerpo estaba vestido con una remera Puma y un short negro. Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición de cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas", precisó.

Cassinelli explicó que el cadáver presentaba "edema" y el abdomen era "prominente", mientras que tenía "livideces" y la data de muerte fue de cinco horas y media, a las 11.30 de la mañana de aquella jornada.

"Edema generalizado" y "agua por todos lados"

El profesional señaló que el cuerpo de Diego presentaba un "edema generalizado", por lo que había "agua por todos lados", al tiempo que mencionó el "falso hongo de espuma" en la boca de la víctima, lo que implica de una "insuficiencia cardíaca".

"Había ventanales tapiados, cortinas cerradas, la cama separada de la pared, una especie de frigo bar con botellas de agua mineral, 'talitas', caramelos, ampollas de Ranitidina, envases de jeringas, saches de sueros, un inodoro portátil, un televisor, un placar y un sillón masajeador", enumeró sobre los elementos encontrados en la habitación, y negó la presencia de aparatología médica en el dormitorio.

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Larga agonía de Diego Maradona

El médico sostuvo que la temperatura de la habitación donde se lo encontró muerto era de "25 grados", mientras que el ventilador y el aire acondicionado estaban "prendidos".

El médico admitió que "no sabría decirle con exactitud" el tiempo de la agonía de Maradona ante la pregunta del fiscal Cosme Iribarren. Sin embargo, reconoció que "en un momento" se concluyó que la agonía fue de "12 horas", dato que está incluido en la Junta Médica.

Cassinelli sostuvo que el astro presentaba una data de muerte de entre "las 9 y las 12" del 25 de noviembre de 2020, cuando se realizó la autopsia en la Morgue de San Fernando, y precisó que se registraron los tatuajes de la víctima, mientras que describe "los vasos sanguíneos congestivos y prominentes" del cerebro, que fue extraído para su análisis.

Explicación de la autopsia de Maradona

El médico legista precisó que Maradona tenía "tres litros de ascitis o un poco más", que "no se forma en dos o tres días", sino "en siete o diez días", y todo este testimonio se brindaba mientras se exhibía un video de la autopsia.

En la filmación se observó a los especialistas llevar la cabo la incisión en el abdomen, del cual salía mucha agua, a la vez que el pulmón derecho presentó un peso de 700 gramos: "Está aumentado por el líquido".

El profesional manifestó que "el pulmón izquierdo de Maradona pesó 658 gramos", y el corazón del exfutbolista estaba "notablemente aumentado de tamaño con un peso de 503 gramos".

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¿Cuál fue la causa de la muerte?

El especialista precisó que el corazón de Maradona estaba aumentado de tamaño por una "miocardiopatía dilatada", mientras que la causa de la muerte fue un "edema agudo de pulmón" y una "insuficiencia cardíaca". "Era un corazón grande, dilatado", puntualizó.

Cassinelli indicó que "el edema cerebral es consecuencia de una hipoxia cerebral", mientras que en el caso del exjugador "sí había una hipoxia cerebral". "Esto es un cuadro crónico, no fue una muerte súbita", señaló ante el contrainterrogatorio del abogado Nicolás D'Albora, defensor de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Imputados en la causa

El juicio, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte del exjugador en noviembre de 2020.

Además de Luque, están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Fuente: Crónica