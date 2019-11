Maradona, cerca de volver a Gimnasia con unidad dirigencial: "Le gustó la idea"

El presidente saliente Gabriel Pellegrino confirmó hoy que junto a los candidatos a sucederlo avanzaron en la conformación de una lista de "unidad", algo que ya fue comunicado a Diego Armando Maradona, a quien la idea "le gustó la idea" y podría dar marcha atrás en su decisión de dejar de ser el entrenador del "Lobo".

"Se avanzó y ahora hablarán los abogados, pero la unidad sería lo más lindo que le podría pasar al club", afirmó Pellegrino, ante la necesidad de dar de baja las dos listas que habían quedado oficializadas para las elecciones del próximo sábado.

Pellegrino, acompañado por Alejando Ferrer del lado oficialista, estuvo reunido en un restaurante de la ciudad de La Plata junto a Mariano Cowen, Alejandro Colombo y Julio Alonso por Gimnasia Grande; y Salvador Robustelli por Convergencia Gimnasista.

"Ya hablamos con Maradona y le gustó la idea. Va a hablarlo con su gente. La idea es seguir con la unidad, él es la punta de lanza. Es lo que la gente quiere. La lista la van a armar los dos candidatos, no hay un tema de cuántos quiere uno y cuántos el otro", remarcó Pellegrino en declaraciones a la prensa.

Mientras tanto, los hinchas de Gimnasia mantenían la convocatoria para movilizarse esta tarde desde La Plata a Bella Vista (unos 100 kilómetros de distancia), donde vive el actual entrenador e intentar convencerlo de dar marcha atrás con la decisión que anunció a través de sus redes sociales en la víspera.

"Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado", fueron sus palabras.