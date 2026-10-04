Durante la tarde del sábado se llevó a cabo la tercera edición de la Maratón Aniversario de la Ciudad de Maciá, un evento deportivo organizado por la Dirección de Deportes municipal que reunió a un nutrido marco de competidores de diversos puntos de la provincia.

El Predio Multieventos de la localidad sirvió como epicentro de largada y llegada para las dos distancias principales del trazado: 5 y 10 kilómetros.

En la prueba de 5 kilómetros, los representantes de Pueblo General Belgrano tuvieron una actuación sobresaliente al adjudicarse ambas categorías generales:

En Damas, Lis Quinteros firmó el primer lugar con un tiempo de 20 minutos y 49 segundos. El podio lo completaron Carla Cabrera en la segunda posición y Mariela Lazarte en el tercer escalón.

Mientras que, en caballeros, Marcos Billén (50 años) se impuso en la general tras cruzar la meta en 17 minutos y 45 segundos. Detrás de él arribaron Luciano Burna (2°) y Francisco Arriondo (3°).

Podio masculino 5K.

Por su parte, en la distancia de 10 kilómetros, la victoria general quedó en manos del atleta Carlos Ormachea, oriundo de Nogoyá.

La jornada atlética contó con delegaciones de Paraná, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay, Rosario del Tala, Diamante, Larroque, Concepción del Uruguay, Hasenkamp, San José y Basavilbaso.

Tras la finalización de la competencia, la comitiva de Pueblo Belgrano recibió sus correspondientes distinciones de manos del intendente local.