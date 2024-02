Nacida y criada en Gualeguaychú, Marcela Basile estudió Letras en el Instituto Sedes Sapientiae y fue profesora en distintas escuelas de la ciudad, como el Colegio Nacional Luis Clavarino y la E.E.T. N1. “Estudié la carrera para aprender a escribir, porque no quería ser docente, quería ser escritora; pero la vida me fue llevando por distintos caminos”, explicó.

“Escribí siempre y jamás me animé a publicar. Siempre guardando, siempre escondiendo. Porque, además, ese miedo a qué van a decir, a qué y cómo les parecerá”, recordó Marcela, señalando que debe tener archivadas –junto a una cantidad de cuentos– cuatro o cinco novelas que escribió a lo largo de los años, durante el poco tiempo libre que le permitía su trabajo docente.

“Estudiando letras conocí a una profesora que admiré muchísimo. Gloria Santos fue la que me dijo que al que estudia Letras le cuesta escribir, porque somos muy autocríticos. Y entonces, al tener contacto con los grandes escritores, uno se inhibe, se compara y después dice: ‘No… qué me voy a poner yo con esto’. Y un poco de eso fue lo que me pasó”, añadió en diálogo con Ahora ElDía.

Foto: Mauricio Ríos

Sin embargo, llegada una nueva etapa de su vida, su voz como escritora finalmente le pidió salir. “Es tan fuerte esa necesidad, esas ganas de comunicar… porque es algo que uno no puede ocultar, es una voz que no podés callar. Ahora, hace tres años que me jubilé y me dije a mi misma: ‘Bueno, es hora de sacar de los cajones, desempolvar y dedicarme a lo que realmente me apasionó toda la vida’. Así que cerré los ojos y me largué, me animé”, contó.

“Me dije: ‘Ahora tengo tiempo, y estaré muy lejos de ser lo que hubiese soñado, pero bueno, ¡allá vamos!”, agregó y añadió: “La docencia me enseñó mucho, sobre todo enseñanzas que tal vez nunca me hubiese animado a usar si no hubiera tenido esa experiencia”.

Cuando todavía dictaba clases, entre 2019 y 2020, Basile comenzó a escribir “Proyecto Trascendencia”, su novela de ciencia ficción recientemente publicada a través de Tinta Libre, un sello editorial de Córdoba. Junto al gran paso que representa para todo escritor el hecho de publicar por primera vez, la autora gualeguaychuense comenzó a participar de distintos certámenes, entre ellos, uno internacional de cuentos de ciencia ficción convocado por la Editorial Rubín.

Foto: Mauricio Ríos

“Me gusta el género, al igual que el misterio. Amo todo lo que no tiene explicación y lo fantástico. Es mi favorito y el que más me apasiona”, comentó la escritora local e indicó cuáles han sido sus influencias: “Soy un poco ecléctica, me gustan un montón de autores. El escritor y poeta estadounidense Edgar Allan Poe me encanta; lo mismo que el padre de la ciencia ficción Isaac Asimov. La escritora chilena Isabel Allende, que se dedica al realismo mágico, no tiene mucho que ver con la ciencia ficción, pero es una autora que me fascina y que me gusta muchísimo”.

Dos de sus historias fueron elegidas en el certamen ficción convocado por la Editorial Rubín para integrar una antología de 113 cuentos cortos titulada “Bitácoras de Viajeros Errantes”, la cual fue publicada el 2 de enero en coincidencia con el natalicio de Isaac Asimov, padre de la ciencia ficción. “Fue una alegría enorme saber que habían sido seleccionados”, dijo Basile sobre “Biogénesis” y “El Apagón”, sus cuentos.

Tanto la publicación de su novela como el certamen internacional de cuentos significaron muchísimo para la escritora local, quien reflexionó emocionada sobre ese momento y lo que le espera a futuro:

“La alegría de cuando recibí el primer libro... Eso fue algo que no puedo explicar, fue maravilloso. Después la convocatoria esta y la selección, que fueron cosas seguidas porque estaba a pleno tratando de difundir y hacer conocer el libro cuando apareció esta oportunidad. Así que muy feliz. También tiene su parte de decir, ‘bueno, ¿ahora cómo sigo? ¿Qué hago?’, porque se hace difícil. Uno dice todas las noticias lindas y maravillosas, pero después viene el ‘¿Qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigo?’. Porque lo mío es sentarme a escribir, a mí me cuesta mucho la parte de salir a hacer una difusión, vender... Esa es la parte que me cuesta bastante”.

A pesar de estos y otros desafíos que puedan venir, no está sola para afrontar esta nueva y anhelada etapa de su vida. Su familia entera la apoya e incentiva a seguir adelante con su pasión, siendo sus hijos quienes le dan una mano al orientarla con el uso de las redes sociales, una herramienta fundamental para cualquier difusión en estos días. Desde su cuenta de Instagram (@marcelabasile.escritora), la autora gualeguaychuense comparte las novedades de su trabajo y acerca a los lectores curiosos pequeños destellos de sus historias.

Sobre su novela "Proyecto Trascendencia"

“Aborda la necesidad humana de trascender la muerte, de ‘permanecer’ de algún modo en el mundo, y de los límites que se pueden traspasar para conseguirlo”, explicó a Ahora ElDía sobre la síntesis de su argumento.

“La historia comenzó a armarse a partir de una leyenda urbana que escuché por casualidad y me fascinó, la de los ‘Niños de Ojos Negros’ que aparecen haciendo dedo en las rutas o llaman en las casas pidiendo ayuda para ‘robarse el alma’ de quien los deja entrar”, explicó.

Foto: Mauricio Ríos

Gualeguaychú, la ciudad en la que vivió toda su vida, también ha dejado alguna que otra huella en su escritura: “Siempre está presente en la descripción de algún paisaje y es el escenario de algún pasaje, aunque no aparezca su nombre. De hecho sí escribí, hace algún tiempo, una novela inspirada en el contexto de la lucha contra las papeleras. Nunca llegué a publicarla”, comentó, y adelantó que casualmente se encuentra revisándola “y con muchas ganas de poder hacerlo en algún momento”.

Por último, en cuanto a su futuro en esta nueva etapa como escritora, la autora local dijo que su gran expectativa “es poder llegar a la gente” y “lograr una sonrisa, una lágrima, una reflexión”.

“Quisiera poder compartir esas emociones que he volcado, de algún modo, en mis historias y dejar alguna huellita, por pequeña que sea, en algún alma”, concluyó.