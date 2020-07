Marcela Tauro habló sobre la posibilidad de volver a Intrusos

En primer lugar, Alejandro Fantino remarcó que cuando Luis Ventura se fue de Intrusos y rehizo su vida laboral en otros ciclos notaba que estaba "volviendo a nacer". "Marce, a vos te acaba de pasar ahora que dejaste Intrusos....", le dijo el conductor.

Además de mostrarse de acuerdo con la observación de Alejandro, Tauro contó que se siente muy feliz de haberse animado al cambio después de 17 años de haber sido parte del programa de Rial.

"Es un volver a nacer. Toda una vida estuve ahí. Me pasa algo raro, estoy súper agradecida pero no extraño. Fue un soltar... Fue una etapa maravillosa en mi vida, no quiero hablar mal pero no extraño", sentenció.

A lo que Luis sumó que él se reinventa todo los días y que lo esencial no son los lugares. "Lo esencial está adentro de cada uno", cerró, súper positivo.