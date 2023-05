Luego de que Wanda Nara confirmara que está separada de Mauro Icardi y que el futbolista sembrara dudas sobre su vínculo actual con la madre de sus hijas, Marcela Tauro expuso su hartazgo sin filtros en Intrusos.

¿El contexto? Primero Guido Záffora contó que Icardi demandará a Cande Lecce, joven quien aseguró haber tenido una relación amorosa con Mauro. Segundo, Tauro se cansó de los idas y vueltas del matrimonio Icardi Nara y los destrozó.

Guido Záffora: -Mauro Icardi le va a iniciar acciones legales a Cande Lecce por el tema de inventar chats y publicarlos, y por las fotos trucadas. Acá, le creo a Icardi…

Marcela Tauro: -Yo no le creo a Icardi…

Záffora: -Si la escuchás a Cande Lecce, es una gran fabuladora.

Tauro: -Tengan un poquito de memoria. Porque Wanda Nara hoy es una estrella, pero empezó como Cande Lecce. Inventó lo del calzoncillo de Maradona. Se hizo una carrera… Le estamos creyendo a un pibe que vive mintiendo. Son dos patológicos, dos tóxicos. Wanda y él. Nos viven usando. A mí no me importa nada, pero pobre chica. Y si me está mintiendo, no sé…