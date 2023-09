Marcelo Friedrich y Marcelo Giachello visitaron los estudios de Ahora Cero Radio y realizaron un análisis de lo que ha sido una temporada que superó claramente las expectativas del sector. “Venimos teniendo una gran temporada de turismo, empujada por la llegada casi permanente de turistas uruguayos que nos han cambiado el panorama. Lo vemos reflejado en días no habituales para el turismo, especialmente de lunes a jueves y los fines de semana con movimiento similar al del verano o e Semana Santa”, indicó Friedrich, que preside la Asociación.

Por su parte, Giachello remarcó que “hemos podido recuperarnos dentro del sector luego de haberlo pasado muy mal con la pandemia, especialmente del lado de los hoteleros que permanecimos mucho tiempo cerrados. Ahora es otro momento, hay que saber estar a la altura del buen momento que estamos atravesando, el turismo internacional, en nuestro caso el uruguayo, nos ha generado un movimiento muy bueno a lo largo de todo el año”.

Sobre el furor de los uruguayos, Friedrich indicó que “claramente con el cambio favorable, el uruguayo se ha lanzado a hacer turismo y las ciudades de frontera nos hemos visto favorecidas. En nuestro caso nos permitió tener un movimiento mucho más constante, no hemos sentido diferencias entre fines de semana largo, donde también ha venido mucha gente de otras ciudades argentinas y los fines de semana normales, por llamarlos de alguna forma. Y a diferencia de lo que podía haber ocurrido en otros años, donde el turismo uruguayo era menor, también tenía algunas cuestiones diferentes, como es el tema de analizar precios y demás. Ahora el turista uruguayo consume, entiende que la diferencia de precios es importante y consume sin mirar lo que gasta, porque siempre le resultará más económico”.

También los comerciantes abordaron la relación que han tenido con el gobierno municipal a lo largo de la gestión de Martín Piaggio. “Hemos tenido un buen diálogo, han hecho mucho por el turismo, pero entendemos que hubiéramos podido hacer más cosas juntos. Nosotros pedimos que el Gobierno comunique más la ‘Marca Gualeguaychú’. Eso no quita que hayamos tenido buen diálogo, que en algunas cosas trabajamos juntos y demás. Vemos que se podría promocionar mucho mejor la ciudad y eso lógicamente repercutiría favorablemente en la llegada de turistas”, resaltó Friedrich.

Sobre las reuniones que mantuvo la Asociación con los tres candidatos a intendente, Giachello expresó que “con los tres candidatos tuvimos reuniones positivas, analizamos algunas propuestas. Martín Roberto (Piaggio) claramente tiene una idea de continuidad de gestión, es lógico, con Davico hablamos de la posibilidad de tener una playa con acceso al río Uruguay, algo que también planteó el gobierno actual. Y Romero tiene una mirada diferente aunque entiende que el turismo es un motor importante de la economía de la ciudad”.

Finalmente, Friedrich expresó que “no comparto eso que los precios en Gualeguaychú estén más caros por la llegada de los uruguayos Hemos tenido aumentos muy importantes y, al menos en mi caso, no lo he remarcado en la carta, venimos corriendo detrás de la inflación. Como ejemplo te cuento que el mismo plato que en Gualeguaychú sale 5 mil pesos, en ciudades como Iguazú está casi 15 mil. Entiendo que puede haber algunos casos en donde los comerciantes aumentan sus precios, no creo que sea en todos los restaurantes o en todos los hoteles. Hay una realidad, que es la inflación y los permanentes aumentos que tenemos en los costos fijos de nuestros comercios, pero estoy seguro que la mayoría tratamos de adecuar los precios sin exageraciones”.