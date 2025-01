Esta mañana, en comunicación telefónica con Ahora Cero, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG), Marcelo Friedrich, compartió su lectura de la demanda turística y hotelera que –por el momento- pareciera que va a tener Gualeguaychú esta temporada de verano.



“Los niveles de reserva para la temporada son bajos. Lo venimos viendo desde hace ya un tiempo y ahora se está confirmando. Ni siquiera miramos el mes de febrero, sino que estamos viendo qué pasa ahora en enero, ya que todavía no lo tenemos resuelto. Encontramos muchos complejos que están en un 40% o 50% de ocupación y viendo qué sucede cada fin de semana; mientras que otros, que quizá pudieron ajustar tarifas por debajo de la inflación, se volvieron más atractivos en cuanto a precio y pudieron tener alguna mejora en su nivel de reservas”, observó. Y aseguró que “va a ser una temporada que va a ir reaccionando fin de semana a fin de semana”. “Va a estar complicado de lunes a jueves, y los viernes y sábados tendremos el motor del Carnaval que puede traccionar turistas”.



Ante este panorama, Friedrich manifestó que desde su sector prevén una temporada en la que Gualeguaychú va a ser el destino de “escapada de fin de semana”. “Escapada que la resolvés según el clima, la proximidad y la disponibilidad encuentres. Cómo toda la zona está en esta situación, podés definir a último momento si venís o no porque sabés que algunos hospedajes van a encontrar; no como en temporadas anteriores en las que tenías que reservar 15 días antes”, describió, y agregó que –además del atractivo del Carnaval- la ventaja de esta situación radica en que el turista encuentra en Gualeguaychú un destino rápido desde los principales centros urbanos, y que a su vez cuenta con una oferta variada para todo tipo de bolsillos.



