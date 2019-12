Marcelo Gallardo confirmó que sigue en River Plate

Luego se refirió a los rumores que comenzaron a circular sobre su futuro. "No quiero generar ningún tipo de incertidumbre sobre mi continuidad. Simplemente quería parar un poco la pelota y ver como estoy, viendo todo lo que sucedió prefiero no generar ningún tipo de incertidumbre", explicó Gallardo.

Además reveló que sus jugadores se enteraron apenas unas horas antes. "Se los dije hoy a la mañana, cuando les pase el tema vacaciones y el inicio de la pretemporada., como suelo hacer", contó. "No pude detenerme a pensar un poquito, ver en qué estado estoy, cuáles son mis estímulos, qué me motiva personal y profesionalmente. Pero se empezó a generar un foco de atención en ese punto y no quiero generarlo. El 2 de enero voy a estar acá y voy a hacer la pretemporada con el plantel. Mi año comienza con River", puntualizó en la conferencia de prensa de ayer al mediodía.

River decidió que no será Ezeiza ni un destino de la Costa Atlántica el lugar donde se realice la puesta a punto: San Martín de los Andes fue el sitio elegido para hacer la corta pretemporada. Será del 3 al 13 de enero y, seis días después, arrancará la acción con el partido pospuesto con Independiente por la fecha 14 de la Superliga.

"No quería generar incertidumbre porque no es mi forma ni buscaba que se generara incertidumbre sobre mi continuidad. Quería parar la pelota y ver cómo estoy personalmente. Pero nunca tuve en duda mi continuidad", agregó Gallardo.

Además, explicó que tiene una "relación muy cordial y de confianza" con Rodolfo D'Onofrio, el presidente de River, por lo que no hay "ninguna cláusula" específica para habilitar su salida. "Hablamos con sinceridad", concluyó.

La final de la Copa Argentina y la Libertadores

A pocas horas de definir el título de la Copa Argentina frente a Central Córdoba, el entrenador millonario envió un mensaje de tranquilidad que puede funcionar como elixir revitalizador para el equipo tras un cierre de año irregular. Es que la final será crucial a futuro: de conseguir el undécimo trofeo del ciclo, logrará evitar la fase inicial de la Copa Libertadores y acceder de forma directa a la fase de grupos. Así, evitaría tener que disputar los cuatro partidos previos: la segunda fase se juega entre el 5 y el 12 de febrero y la tercera del 19 al 26.

"Todas las finales son diferentes y tienen sus condimentos. La vamos a vivir como lo que es. No es fácil ganar la Copa Argentina, muchos la quieren ganar y se quedan en el camino. Da muchísimas sorpresas. Central Córdoba tiene la chance de jugar la final porque ha dejado equipos importantes en el camino. Nosotros llegamos por nuestro trabajo. Merecemos jugarla e intentaremos ganarla", comentó Gallardo.

Sobre lo que puede llegar a ser el partido con los santiagueños, opinó que “Tenemos que tener en cuenta que los rivales puedan jugar con planteos cerrados, líneas de cinco y un mediocampo poblado con poca gente en ataque. Debemos tomar el control y ser pacientes. A veces es difícil si no tenés la posibilidad de crear ni contás con efectividad, pero hay que ser pacientes y evitar que nos conviertan porque eso potencia al rival y nosotros ahí tenemos que correr desde atrás y apostar a un ataque desgastante ante sistemas más conversadores. Pero eso no debe ser un problema. Tenemos que intentar buscarle la vuelta al partido, siendo fuertes para sostenernos".