Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, evitó cualquier declaración pública tras la derrota ante Vélez Sarsfield (1-0) en el estadio José Amalfitani, que profundizó la crisis deportiva que atraviesa el equipo. El entrenador no asistió a la conferencia de prensa ni envió representantes del club, una decisión que resalta la gravedad del momento: el Millonario acumula 13 derrotas en sus últimos 20 partidos oficiales, una de las peores rachas de su historia reciente.

En ocasiones anteriores, cuando Gallardo optó por no exponerse mediáticamente, referentes como Lucas Martínez Quarta, Juan Fernando Quintero o el asistente Matías Biscay hablaron ante los medios en nombre del plantel. Esta vez, ningún integrante del cuerpo técnico ni jugadores ofreció declaraciones, reforzando el hermetismo. Detrás del gesto, una realidad: el DT está reflexionando su futuro y, según pudo saber Infobae, por primera vez desde su regreso su continuidad está en duda.

Taciturno, como la imagen que devolvió la transmisión oficial una vez que se consumó la derrota, Gallardo, de 50 años, se marchó en silencio de Liniers en el micro junto al plantel. Ya en el Monumental, se subió a su automóvil y partió hacia su casa para evaluar sus próximos pasos.

Por lo pronto, el cuerpo técnico citó a los jugadores a un entrenamiento este lunes desde las 18 en el River Camp, en medio de la incertidumbre respecto de si Gallardo estará en el banco de suplentes el próximo jueves, desde las 19.30, en el Monumental, por la séptima fecha del certamen local.

River suma 13 derrotas (y apenas cinco victorias) en sus 20 encuentros más recientes, lo que aumenta la presión sobre el cuerpo técnico liderado por Gallardo. A esto se suman las lesiones de Juanfer Quintero, Kendry Páez y Franco Armani durante el tropiezo ante Vélez, lo que dificultó aún más la tarea del entrenador, que acumula tres partidos sin triunfos en el Torneo Apertura.

La tabla del Torneo Apertura refleja los desafíos inmediatos para River: el equipo se ubica décimo en el Grupo B con siete puntos, igualado con Banfield y Racing, fuera de los puestos de acceso a los playoffs y a ocho puntos del líder Independiente Rivadavia. El próximo jueves 26 de febrero, River recibirá a Banfield en el estadio Monumental a las 19:30, buscando cambiar la imagen tras la dura caída ante Tigre. El lunes 2 de marzo, el conjunto millonario visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza. Después, volverá a jugar como local frente a Atlético Tucumán, con fecha y horario por definirse.

La última vez que había hablado Gallardo, se había mostrado optimista. Fue luego de la sufrida victoria por 1 a 0 ante Ciudad de Bolívar en San Luis, por la Copa Argentina. “Cuando uno es lógico y sensato tiene la percepción de lo que está pasando, de la realidad. Yo creo que hay que ser conscientes de la situación y después abstenerse de todo eso que pasa. River genera eso. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está, sobre todo cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza quiere decir que no estamos firmes con lo que estamos haciendo, y todos estamos convencidos”, subrayó entonces.

“El torneo lo iniciamos de buena manera, pero las derrotas nos descompaginaron un poquito. Tratamos de corregir pero sin perder el eje, estamos convencidos y sentimos que no solo tenemos la capacidad, sino también las fortalezas para acompañar este inicio del año. Todos en River, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, estamos convencidos de cuál era el rumbo que teníamos que tener este año. Queremos que el equipo represente al hincha, sí, claramente, y tenemos mucho deseo de que eso ocurra. Que el hincha vuelva a contagiarse del equipo. Estamos en esa búsqueda”, agregó, basándose en que la pretemporada y la adaptación de los refuerzos darán sus frutos.

No obstante, la caída ante los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, el técnico de Boca en la mítica final de Copa Libertadores en 2018 que ganó el River de Gallardo, sumergió a Gallardo en la reflexión. Y su decisión tiene en vilo a todos los fanáticos.