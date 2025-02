El vicepresidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos Marcelo Giachello pasó por la mañana de Ahora Cero Radio e hizo referencia a los dichos de Fernando Zubillaga, responsable de Turismo municipal. Además, realizó un balance sobre cómo viene la temporada de verano.

“Zubillaga es proactivo, salvo que tiene esto de verborragia, no me gustó lo que dijo de mí. Tengo mil cosas en la cabeza, trabajo 10 horas por día, hago todo por estar en las reuniones. El prestador hoy tiene muchos problemas, no solo vender”, resaltó y agregó que “para que te acompañen tenes que generar empatía. Él como presidente del Consejo Mixto tiene que ver cuáles son los prestadores que lo acompañan y a quienes no les interesa. Yo soy solidario y trabajo en pos de muchos sectores”.

Sobre los números oficiales de ocupación que se dieron a conocer y, que generó el cruce entre Turismo y los prestadores, Giachello afirmó que "nosotros históricamente también recabamos datos de los prestadores. Él tiene dos secretarias que recaban datos, que lo hacen muy bien, se ha pulido muchísimo eso. Pero nosotros también tenemos una secretaria que primero toma las reservas del jueves y el viernes y, el lunes toma la ocupación hotelera. A nosotros en el boca a boca del prestador no nos cerraban los números. Zubillaga se enojó cuando usé la palabra inflado, capaz no tendría que haber elegido esa palabra, pero sí está muy alejado de lo que nosotros pensábamos que era un 60% y no un 84%. Y no eran sensaciones, no había personas en la ciudad. La Asociación nunca coincidió con los números del Observatorio de Turismo. No hay que ofenderse, la situación del turismo en la ciudad es lo que pasa en todos lados”.

En torno a la temporada y las expectativas de febrero, el Marcelo Giachello analizó: “No creo que la temporada vaya a ser buena, a pesar de que el fin de semana nos vaya bien. Estamos muy preocupados sobre qué va a pasar durante la temporada baja. Para las termas fue el peor enero en 12 años y los costos son altísimos para mantener los lugares abiertos”.