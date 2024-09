Carmen Barbieri y Marcelo Polino vivieron un desesperante momento en un vuelo de Ushuaia a Buenos Aires por una amenaza de bomba que obligó a que los artistas, que se encontraban en la ciudad de Tierra del Fuego realizando un show, fueran obligados a bajarse del avión junto al resto de los pasajeros. En diálogo con Teleshow, el periodista contó que lo estaban viviendo.



“Último momento: Amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia Buenos Aires Nos bajaron a mí y a Carmen Barbieri. No dan info, está la PSA y Fuerza Aérea”, twitteó el periodista, junto a un video que los mostraba en el medio de un campo, abrigados junto a la capocómica y otras personas con su avión a un costado.

“Fue terrible. Como el avión tenía una amenaza de bomba lo hicieron aterrizar cerca de la montaña para que no estuviera cerca del aeropuerto. Entonces nos mandaron unos micros y ahora estamos en una sala del Aeropuerto de Ushuaia”, contó el jurado del Bailando, minutos después del susto que se llevaron en el vuelo AR 1885 matrícula LV-KEI.

“Hicimos el show y nos volvíamos hoy. Nadie nos dio información. De hecho, la gente se enteró por mí. Nunca le avisaron a nadie. Yo me acerqué en un momento y les dije que podía ser que no se le avise a los pasajeros lo que estaba pasando”, aseguró. “Me dijeron que si ellos decían que había una amenaza de bomba la gente se iba a poner como loca”, detalló.



“Nos bajaron en el medio del campo, al lado de la montaña, cagados de frío. Primero vino la policía aeroportuaria y se llevaron a dos tipos. Vinieron los perros y todo eso. Después nos bajaron a todos nosotros. De hecho, no tenemos ni las mochilas. Bajamos como estábamos. Por suerte ahora estamos adentro”, contó el conductor.



“Bajaron a dos tipos y yo le dije a la tripulación: ‘¿No nos van a decir nada?´. Y pensé: ‘Se va a caer el avión’. Es lo primero que piensa un mortal. No pensé que iba a haber un caso así. Después vino la Policía y ahí nos dimos cuenta”, relató, mientras aseguraba que Carmen Barbieri en ese mismo momento estaba hablando por teléfono con Fede Bal, su hijo, que se encuentra en el Caribe.

Las imágenes, a las que tuvo acceso Teleshow, muestran el momento en el que dos sospechosos eran detenidos por la PSA. Allí se los ve esposados, mientras eran llevados por un oficial por el pasillo del avión en el que viajaban los artistas. Mientras que todos los pasajeros fueron llevados nuevamente al aeropuerto para que pueda trabajar la Policía en la aeronave y revisar todas las pertenencias.

En los videos se ve cómo Carmen y Polino estaban temblando de frío en medio de un descampado junto a un grupo personas que filmaban la dramática escena, con una montaña de fondo y en medio de pastizales.

La conductora de Mañanísima, por su parte, expresó su indignación. “Está todo bien. Por suerte, tranquila. Estamos acá con Marcelo. Nunca estuvimos nerviosos, pero sí indignados por la falta de información. Por suerte nos tocó pasajeros tranquilos. Nadie entró en pánico. Los chicos gritaban. Nada más parecía que lo presentían. Gritaban, lloraban”, empezó diciendo.

“Estuvimos como 30 minutos al borde de una montaña nevada esperando que nos vengan a buscar, porque el avión aterrizó muy lejos del lugar de la sala de control por si explotaba, explotaba en la montaña”, contó.

“No nos dan información. Estamos acá esperando porque el avión que podríamos haber tomado recién para llegar a Buenos Aires ya está vendido y no entra un alfiler. Nosotros no entramos, así que nos iremos mañana. Estamos demorados porque están revisando todas las valijas”, afirmó la exvedette.



Fuente: Infobae