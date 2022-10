El miércoles 28 de septiembre, Marcelo Teto Medina fue liberado luego de estar una semana detenido junto a otras 17 personas tras un allanamiento policial en una causa por “asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trabajos forzados y estafa”. Ahora, el conductor rompió el silencio en diálogo con Jorge Rial para Argenzuela (C5N) y habló sobre diversos temas: sus inicios con la droga, su rol en la comunidad terapéutica "La razón de vivir" y su vínculo con los chicos en rehabilitación.

El 22 de septiembre, en Telefe Noticias y TN informaron que el conductor se presentaba como el “operador socio terapéutico” de un centro de rehabilitación especializado en adicciones en Berazategui llamado La razón de vivir, donde se realizaron los allanamientos y detenciones. Los operativos se realizaron en La Matanza, General Rodríguez, Florenzo Varela y Berazategui, y fueron encabezados por la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía Bonaerense.

Junto con otras 17 personas, el Teto Medina estaba acusadas de asociación a ilícita, reducción a la servidumbre, abandono de personas y usurpación de autonomía y títulos ya que el lugar no tendría habilitación.

“En este momento se están realizando 20 operativos con la participación de la Dirección de Investigaciones complejas de la policía de la provincia de Buenos Aires. A Teto Medina lo detuvo la policía bonaerense en La Plata”, explicó el periodista Augusto Telias en ese entonces.

La investigación se originó por denuncia en sede Fiscal por parte de 10 víctimas. Según detallaron, el teléfono de Medina fue intervenido y se obtuvo material comprometedor vinculado al pedido de comisiones por las víctimas que captaba para la organización.

La causa investiga si la comunidad terapéutica usaba a personas con adicciones para trabajar de forma esclavizada en construcción, panadería, fabricación de muebles y si también los enviaban a mendigar a la calle. Asimismo, se indicó que las personas vivían en condiciones infrahumanas en ranchos y casilla.

Qué dijo Marcelo "Teto" Medina tras ser liberado

Teto Medina se presentó junto a su abogado en Argenzuela (C5N) y dialogó a corazón abierto con Jorge Rial. Sobre su detención, el conductor dijo: "Creo que todavía no caí... Pasa que si vos rompés algo y te retan por eso, está bien. Pero cuando cuando no entendés por dónde viene y qué es lo que pasa, te asustás. Cuando llegaron a mi casa, entraron seis o siete personas. El trato fue bueno pero no sabes por qué. Y cuando me cuentan y me nombran este lugar, no entendía absolutamente nada".

"Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. Yo siempre fui un tipo alegre, tomaba jugo y era deportista, pero a los 48 años entré en el mundo de las drogas. Y me encuentro que no sabía qué hacer con mi vida. La droga te lleva a un lugar donde no te importa nada, donde sos una basura y no te querés. Y además, pasa que hay que dejar el ego de lado y pedir ayuda", expresó.

"Tuve esa valentía de hablar con mi hija y decirle que estaba mal, que hiciera algo porque no podía conmigo. Había tenido dos o tres episodios personales de estar tirado en la cama y decir si matarse era esto, yo lo hacía", narró.

Respecto a cómo conoció las drogas, Teto recordó: "Conocí a una persona que estaba charlando y me dice: ´Pintó ahí´. Mi cabeza estaba destruida, porque esto es una cuestión de autoestima, digo: ´Voy a quedar como un idiota´, y entré. Tomé cocaína y sos Superman, es algo muy engañoso. Caminé diez pasos y me caí adentro de un pozo lleno de caca. Pude salir y ahora estoy parado en la puerta del pozo y les digo que se desvíen. Yo por las drogas perdí todo, no tengo ni auto".

Tras estar internado y salir de allí, comenzó a dar charlas en comunidades terapéuticas para compartir su experiencia y ayudar a cientos de chicos a que se recuperen de las adicciones. "Hay un montón de chicos que están internados, que si salen y no tienen contención, mañana van a tu casa y hacen desastres. Pero no porque sean malas personas, sino porque ellos mismos no pueden con ellos. Llega un punto que la droga te lleva a detestarte, te odiás. Necesitás plata para comprar consumo, es lo único que te importa. La gente se droga porque no puede más con su vida. Hay que ver qué están tapando con la droga para tratarlo", explicó.

Sobre la causa por la que lo imputaron dijo: "Me llama la atención que si eso hubiera pasado, yo hablaba con los chicos aparte. Yo a ese lugar iba los martes a las 11 de la mañana y a las 17 estaba en mi casa. Explicame qué puedo saber yo si iba nada más que seis horas por semana. Pero lo que le dije al fiscal es: ¿por qué ningún chico me lo vino a contar? Nunca vi nada".

"Yo las habitaciones nunca las vi. Almorzaba con los chicos, comían bien. No se querían ir. Cobro 2500 pesos por la incorporación. Estamos hablando de seis chicos en un año. Yo desconozco cómo es la incorporación. Dudo de lo que se está diciendo, es más, los denunciantes hablan bien de mí, uno me adora", agregó.

"La gente sigue confiando en mí, más que nunca, porque saben que amo lo que hago. Los pibes estaban en la puerta de la comisaría, las madres desesperadas...hay madres que me dicen que no abandone a su hijo. Yo a estos pibes los contengo", detalló.